Пандемия COVID-19 спасла мир от вспышки таинственной болезни

Количество больных парализующей болезнью снизилось, несмотря на прогнозы.

Мрачный покров пандемии COVID-19 гарантирует, что 2020 год станет печально известным годом в истории болезней человека. Но в этой темной главе были некоторые сюрпризы, за которые мы тоже можем быть благодарны. В новом исследовании исследователи обнаружили, что предсказанная в 2020 году вспышка загадочной парализующей болезни не материализовалась в срок - и, как ни странно, благодарить за это нужно коронавирус.

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Рассматриваемое состояние называется острым вялым миелитом (ОВМ). Это неврологическое заболевание, похожее на полиомиелит, в основном поражает детей, вызывая мышечную слабость и, в некоторых случаях, необратимый паралич и даже смерть.

На протяжении десятилетий случаи ОВМ были очень редкими, но в последние годы в США и других странах произошли более крупные вспышки, которые, по-видимому, повторяются каждые два года.

Ряд предыдущих исследований связали ОВМ с редким вирусом, называемым энтеровирусом D68 (EV-D68), и, хотя еще не известно, как вирус проявляет симптомы ОВМ-болезни, совпадающие вспышки этой пары заставили исследователей думать, что это так. почти наверняка связаны.

В новом исследовании команда во главе с первым автором и разработчиком модели инфекционных заболеваний Санг У Пак из Принстонского университета отслеживала закономерности случаев EV-D68 в период с 2014 по 2019 год, при этом вирус значительно рецидивировал в четные годы - 2014, 2016 и 2018 г., которые, как считается, связаны с климатическими факторами.

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Согласно данным, в 2020 году ожидался еще один удар.

"Мы предсказали, что крупная вспышка EV-D68 и, следовательно, вспышка ОВМ, все еще возможна в 2020 году при нормальных эпидемиологических условиях", - объясняют исследователи в своем исследовании.

Конечно, поскольку эпидемиологические условия 2020 года были совсем не обычными, и ожидаемого комбинированного удара EV-D68 и AFM так и не произошло.

В США - стране со значительно большим количеством случаев COVID-19, чем в любой другой стране - совокупное воздействие политики физического дистанцирования, карантина и изоляции, а также экономических и гражданских отключений, похоже, не только уменьшило распространение SARS-CoV-2, но и EV-D68 тоже.

"Наш предварительный анализ показывает, что реакция на пандемию COVID-19, вероятно, повлияла на динамику вспышки EV-D68 2020 года", - пишут авторы.

По данным исследователей, в 2016 году было 153 случая ОВМ, в 2018 году - 238, а в 2020 году - всего 31 случай.

Тем не менее, нет времени для самоуспокоения - тем более, что незапланированный год перерыва EV-D68, возможно, оставил большую, чем обычно, пустоту в вирусном иммунитете на уровне населения.

"Исходя из низкого числа [прогнозируемых] случаев EV-D68 в 2019 году, мы ожидаем, что количество восприимчивых людей увеличится, что повысит вероятность возникновения крупной вспышки", - говорит команда.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали шансы на новую пандемию.