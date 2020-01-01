Ученые обнаружили признаки скрытой структуры внутри ядра Земли

Большинство из нас считает землю под ногами само собой разумеющимся, но она состоит из сложных слоев, подобно страницам книги, на которых написана история планеты.

Исследователи нашли больше доказательств того, что глубоко в прошлом Земли открылась целая новая глава - во внутреннем ядре Земли, похоже, есть еще одно, еще более внутреннее ядро.

"Традиционно нас учили, что Земля состоит из четырех основных слоев: коры, мантии, внешнего ядра и внутреннего ядра", - пояснила геофизик Австралийского национального университета Джоанн Стивенсон.

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Наши знания о том, что находится под земной корой, основаны главным образом на том, что обнаружили вулканы и сейсмические волны. Из этих косвенных наблюдений ученые подсчитали, что раскаленное внутреннее ядро ​​с температурами, превышающими 5000 градусов по Цельсию, составляет лишь один процент от общего объема Земли.

Теперь Стивенсон и ее коллеги нашли больше доказательств того, что внутреннее ядро ​​Земли может иметь два различных слоя.

"Это очень интересно - и может означать, что нам придется переписывать учебники", - добавила она.

Команда использовала алгоритм поиска, чтобы просмотреть и сопоставить тысячи моделей внутреннего ядра с данными наблюдений за многие десятилетия о том, как долго сейсмические волны проходят через Землю, собранные Международным сейсмологическим центром.

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Так что там внизу? Команда изучила некоторые модели анизотропии внутреннего ядра - как различия в составе его материала меняют свойства сейсмических волн - и обнаружила, что некоторые из них более вероятны, чем другие.

В то время как некоторые модели считают, что материал внутреннего ядра направляет сейсмические волны быстрее параллельно экватору, другие утверждают, что сочетание материалов позволяет создавать более быстрые волны, более параллельные оси вращения Земли. Даже тогда есть споры о точной степени различия под определенными углами.

Различия в траекториях сейсмических волн через слои Земли Solid Earth

Это исследование не показало значительных изменений глубины во внутреннем ядре, но обнаружило изменение медленного направления на угол в 54 градуса, причем более быстрое направление волн проходило параллельно оси.

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"Мы нашли доказательства, которые могут указывать на изменение структуры железа, что предполагает, возможно, два отдельных периода похолодания в истории Земли", - сказала Стивенсон. "Детали этого большого события до сих пор остаются загадкой, но мы добавили еще одну часть головоломки, когда дело доходит до наших знаний о внутреннем ядре Земли".

Эти новые открытия могут объяснить, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют нашим нынешним моделям строения Земли.

В течение некоторого времени предполагалось наличие самого внутреннего слоя, что указывает на то, что кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, имеют различное структурное расположение.

"Мы ограничены распределением глобальных землетрясений и приемников, особенно на полярных антиподах", - написала команда в своей статье, объясняя, что отсутствие данных снижает уверенность в их выводах. Но их выводы совпадают с другими недавними исследованиями анизотропии самого внутреннего внутреннего ядра.

Новый метод, который в настоящее время разрабатывается, может вскоре заполнить некоторые из этих пробелов в данных и позволить ученым подтвердить или опровергнуть свои выводы и, надеюсь, перевести больше историй, написанных в рамках этого раннего слоя истории Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили происхождение материков на Земле.