Под Африкой нашли ослабляющую магнитное поле аномалию

Аномалия может служить предвестником переворота полюсов.

Магнитосфера Земли не просто наделяет нашу планету северным и южным магнитными полюсами. Она также защищает нас от солнечного ветра и космической радиации. Однако эта невидимая сила быстро ослабевает. Причем настолько, что ученые даже начинают говорить о том, что через какое-то время магнитное поле может перевернуться, а полюса планеты поменяются местами.

Последний раз инверсия происходила около 780 тыс лет назад и, по мнению некоторых ученых, может произойти вновь примерно через 40 тыс лет. С последним ученые не уверены, и именно эта неопределенность заставляет искать ответы. В то же время исследователи говорят, что даже если эта смена полярности действительно случится в будущем, то происходить она будет не быстро, а в течение нескольких тысяч лет.

Читай также: Первые признаки переворота полюсов обнаружили в океане

Особый интерес для ученых в настоящий момент представляет так называемая Южно-атлантическая аномалия (ЮАА) – огромная площадь магнитного поля планеты, простирающаяся от Чили до Зимбабве. Именно этот феномен, по мнению ученых, заставляет сейчас ослабевать магнитное поле Земли. Здесь его сила настолько слаба, что это представляет угрозу для орбитальных спутников, которые могут через него проходить. О своей работе исследователи поделились в журнале Geophysical Review Letters.

Представьте, что магнитосфера Земли - это кожура апельсина. Все, что находится под этой кожурой, – защищено от вредных воздействий извне. ЮАА, в свою очередь, представляет собой глубокую вмятину на этой кожуре. Все спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите Земли, тоже находятся под кожурой, но, проходя через ЮАА (вмятину на кожуре), выходят из-под ее защиты, и их электроника становится беззащитной перед разрушающими потоками из космоса. Именно поэтому все аппараты приостанавливают свою работу, пролетая над ЮАА.

Одна из причин, почему ученым мало известно об истории магнитного поля в этом регионе Земли, заключается в недостатке археомагнитных данных – физических доказательств о магнетизме Земли, которые могли бы сохраниться в археологических реликтах прошлого.

Есть предположение, что ослабление магнитного поля планеты, наблюдающееся примерно последние 160 лет, вызывается так называемыми “африканскими низкоскоростными мантийными провинциями“ или африканскими суперплюмами (горячими мантийными потоками, двигающимися от основания мантии у ядра Земли независимо от конвективных течений в мантии), расположенными на глубине примерно 2900 километров под африканским континентом.

Читай также: Вокруг Земли обнаружили кольцо из антиматерии

“Этой геологической особенности должно быть несколько десятков миллионов лет. Она простирается на тысячи километров, но имеет весьма отчетливые границы“, — говорят ученые.

Эти плотные потоки существуют в пограничном слое между мантией и ядром планеты и, согласно некоторым предположениям, могут каким-то образом вызывать возмущения внутриземных источников, которые его генерируют. Но перед тем, как мы сможем узнать все наверняка, потребуется провести еще не один десяток масштабных научных исследований.

Эксперты говорят, что, согласно идее о смене полюсов, начало этому событию положат процессы, происходящие непосредственно в самом ядре планеты, однако результаты последнего исследования предполагают, что все, что происходит с магнитным полем вокруг Земли, прочно связано с феноменами, происходящими в определенных областях пограничной области между ядром и мантией. Если это действительно так, то вряд ли кто-то мог подумать, что решению этой сложной загадки мы будем обязаны обычному древнему ритуалу, практиковавшемуся тысячелетие назад. Тем не менее ученые пока не готовы дать ответ на вопрос о том, что же все это значит для нашего будущего.

Читай также: Астрономы нашли сложную звездную структуру

“Теперь мы знаем, что эти изменения в магнитном поле возникали несколько раз в прошлом. И последнее из них наблюдается последние 160 лет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что все эти события являются частью одного целого, чего-то большего“, — говорят исследователи.

“Но пока слишком рано говорить о том, действительно ли эти изменения будут способны привести к смене полюсов планеты“, - добавляют ученые.