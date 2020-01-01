Ученые выяснили происхождение материков на Земле

Ранее планетологи не могли дать объяснение появлению тектонических плит.

Изображение из модели, использованной в новом исследовании для изучения происхождения тектоники плит на Земле The University of Hong Kong

Давным-давно внешняя оболочка Земли раскололась на части, которые мы теперь называем тектоническими плитами. В новом исследовании ученые исследовали происхождение тектоники плит и обнаружили, что ее история уходит корнями в Землю.

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Примерно 4,5 миллиарда лет назад сформировалась наша родная планета, и вскоре после этого - около 3,2 миллиарда лет назад - оболочка Земли треснула в этих пластинах. Теперь, когда ученые знают, как тектонические плиты Земли сдвигаются и движутся, как именно они возникли, так и осталось загадкой.

В новом исследовании, проведенном ученым-планетологом Александром Веббом из Университета Гонконга в сотрудничестве с международной группой исследователей, ученые предложили новую идею, объясняющую, почему земная кора растрескалась на куски.

Согласно исследованию, внешняя оболочка ранней Земли, или литосфера, нагрелась, что привело к ее расширению и растрескиванию. Это может показаться простым объяснением, но противоречит многим более ранним теориям.

Предыдущие исследования показали, что тепловое расширение будет менее вероятным, чем растяжение поверхности Земли. Тепловое сжатие - противоположный процесс, в результате которого внешняя оболочка Земли сжимается при охлаждении. Эти исследования показали, что, поскольку большая часть внутреннего тепла Земли происходит от радиоактивности, радиоактивный распад может вызвать внутреннее охлаждение внутренней части планеты.

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Но, согласно Веббу, ответ на тектоническое происхождение Земли "заключается в рассмотрении основных механизмов потери тепла, которые могли произойти в ранние периоды Земли", говорится в заявлении. "Если вулканическая адвекция, переносящая горячий материал с глубины на поверхность, была основным способом ранней потери тепла, то это все меняет".

Здесь Уэбб ссылается на метод потери тепла, включающий вулканическую адвекцию, или передачу тепла или вещества посредством движения жидкости. В этом процессе горячий вулканический материал извергается и падает обратно на Землю, когда тепло уходит в космос, а материал охлаждается и вдавливается в молодую земную кору, создавая охлаждающий эффект. В заявлении говорится, что охлажденная литосфера "все больше нагревается за счет теплопроводности от горячего глубокого материала внизу".

Команда Уэбба использовала трехмерные сферические модели, чтобы смоделировать, как внешняя оболочка Земли могла разрушиться в ответ на тепловое расширение в условиях разного нагрева и охлаждения в первые годы существования Земли. Они обнаружили, что, хотя в первые годы существования Земли происходило глобальное похолодание, внешняя оболочка в то же время нагревалась, что является наиболее вероятной причиной разрушения коры нашей планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в океане нашли следы затонувшего материка.