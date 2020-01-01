Интересный факт дня: Мутация делает нас невосприимчивыми к холоду

Каждый пятый имеет странную мутацию.

Новое исследование показало, что каждый пятый человек имеет конкретную генетическую мутацию, которая придает большую устойчивость к холоду. Экспериментальное исследование показывает, как люди с недостаточностью выработки определенного белка скелетных мышц меньше дрожат и поддерживают более высокую внутреннюю температуру в холодных условиях.

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Недавние геномные исследования показали, что около 20 процентов людей имеют новую мутацию в гене ACTN3, который экспрессирует белок скелетных мышц, называемый альфа-актинином-3. Этот белок содержится в большем количестве в быстро сокращающихся мышечных волокнах.

Мутация в ACTN3 приводит к дефициту альфа-актинина-3, увеличивая выступление медленно сокращающихся мышечных волокон. Эволюционные биологи ранее отслеживали появление этой мутации у людей, когда люди мигрировали из Африки в Европу и Азию.

Неизвестно, какой именно цели служит эта конкретная мутация, но некоторые исследователи выдвинули гипотезу, что она, возможно, помогает ранним людям адаптироваться к более холодному климату Европы. Новое международное исследование призвано эмпирически проверить эту гипотезу.

Исследователи набрали 43 здоровых добровольца и подвергли их обширным испытаниям погружением в холодную воду. Результаты показали, что добровольцы с дефицитом альфа-актинина-3 были значительно более устойчивы к холоду.

“В то время как только 30 процентов участников с белком альфа-актинин-3 достигли полных 120 минут воздействия холода, 69 процентов участников с дефицитом альфа-актинина-3 прошли полное время воздействия холода“, - сообщают исследователи в недавняя редакционная статья. “Мы также оценили количество дрожи во время периодов воздействия холода, которые показали нам, что те, у кого нет альфа-актинина-3, дрожат меньше, чем те, у кого есть альфа-актинин-3“.

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Исследователи также измерили электрическую активность мышц и взяли биопсию тканей, чтобы лучше определить действующие причинные механизмы. Те, у кого была мутация гена, действительно были лучше способны поддерживать температуру тела за счет увеличения активации медленно сокращающихся мышечных волокон, которые впоследствии производили тепло за счет увеличения исходных сокращений.

Неясно, увеличивает ли эта конкретная мутация риск заболевания, но Хокан Вестерблад, автор нового исследования из Каролинского института, предполагает, что будущие исследования помогут решить этот конкретный вопрос. Однако Вестерблад отмечает, что есть свидетельства того, что мутация пагубно сказывается на некоторых типах спортивных результатов.

“Люди, которым не хватает α-актинина-3, редко преуспевают в спорте, требующем силы и взрывной активности, в то время как у этих людей наблюдается тенденция к большей способности в спорте на выносливость“, - говорит Вестерблад.

Напомним, ранее сообщалось, что неправильный ДНК убивает без симптомов.