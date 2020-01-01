Изменение магнитного пола Земли вызвало массовое вымирание

Новое исследование показало, что глобальный период потрясений 42 000 лет назад был результатом переворота магнитного поля Земли.

Согласно радиоуглероду, сохранившемуся в древних кольцах деревьев, климатические нарушения за несколько столетий, массовые вымирания и даже изменения в поведении человека могут быть напрямую связаны с последним изменением полярности магнитного поля Земли.

Исследовательская группа назвала этот период переходным геомагнитным событием Адамса или событием Адамса в честь писателя-фантаста Дугласа Адамса, который провозгласил число 42 окончательным ответом на жизнь, Вселенную и все остальное.

"Впервые мы смогли точно определить время и воздействие на окружающую среду последнего переключателя магнитных полюсов", - сказал ученый-Земле Крис Терни из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

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"Находки стали возможны с помощью древних новозеландских деревьев каури, которые хранились в отложениях более 40 000 лет. С помощью этих древних деревьев мы смогли измерить и датировать скачок уровня радиоуглерода в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли".

Этот последний период инверсии магнитного поля известен как событие Лашампа, и это то, что мы называем геомагнитной экскурсией. Это когда магнитные полюса планеты ненадолго меняются местами, прежде чем вернуться в исходное положение. Это одно из наиболее хорошо изученных событий магнитного поля Земли, зафиксированных ферромагнитными минералами.

Это произошло около 41000 лет назад и длилось около 800 лет. Однако было неясно, какое именно влияние это событие оказало на жизнь на планете - поэтому, когда в 2019 году ученые обнаружили древнее дерево каури ( Agathis australis ), которое было живым в этот период времени, они воспользовались возможностью узнать больше.

Это потому, что деревья регистрируют атмосферную активность в своих годовых кольцах. В частности, углерод-14 или радиоуглерод может раскрыть много информации о небесной активности.

Радиоуглерод встречается на Земле только в следовых количествах по сравнению с другими встречающимися в природе изотопами углерода. Он образуется в верхних слоях атмосферы под бомбардировкой космических лучей из космоса. Когда эти лучи входят в атмосферу, они взаимодействуют с местными атомами азота, вызывая ядерную реакцию, в результате которой образуется радиоуглерод.

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Поскольку космические лучи постоянно проходят через космос, Земля получает более или менее постоянный запас радиоуглерода. Следовательно, всплеск радиоуглерода в кольцах деревьев говорит нам о том, что Земля в тот год подверглась большему воздействию радиоуглерода.

Когда магнитное поле Земли ослабляется, как это было во время явления Лашампа, больше космических лучей проникает в атмосферу, производя больше радиоуглерода. Из-за этого ученым ранее удалось установить, что магнитное поле Земли ослабло примерно до 28 процентов от своей нормальной напряженности в течение этого 800-летнего периода.

Однако дерево каури позволило исследовательской группе изучить годы, предшествовавшие событию Лашампа. Они обнаружили, что событие Адамса произошло около 42 200 лет назад, и магнитное поле было в самом слабом месте до события Лашампа.

"Магнитное поле Земли упало до 0-6 процентов во время события Адамса", - пояснил Терни. "По сути, у нас вообще не было магнитного поля - наш экран от космического излучения полностью исчез".

За это время магнитное поле Солнца также ослабло бы в несколько раз, поскольку оно также испытало перемагничивание как часть своего регулярного цикла. В эти периоды наблюдается меньшая активность солнечных пятен и вспышек, но магнитное поле Солнца также обеспечивает Земле некоторую защиту от космических лучей - поэтому во время этих солнечных минимумов бомбардировка космическими лучами снова увеличилась бы.

Это ослабленное магнитное поле вызвало бы существенные изменения в атмосферном озоне Земли с драматическими последствиями, включая электрические бури и впечатляющие полярные сияния, а также изменение климата во всем мире.

"Нефильтрованное излучение из космоса разрывает частицы воздуха в атмосфере Земли, отделяя электроны и испуская свет - процесс, называемый ионизацией", - сказал Терни .

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"Ионизированный воздух" поджарил "озоновый слой, вызвав волну изменения климата по всему миру".

Это согласуется с изменениями климата и окружающей среды с этого времени, наблюдаемыми в других записях со всего мира, такими как таинственное исчезновение мегафауны Австралии.

Любопытно, что он также совпадает с некоторыми из наших старейших наскальных рисунков, что побудило исследователей предположить, что событие Адамса могло загнать людей в пещеры.

"Этот внезапный сдвиг в поведении в самых разных частях мира согласуется с увеличением или изменением использования пещер во время события Адамса, потенциально в качестве укрытия от увеличения ультрафиолетового излучения B, потенциально опасного уровня, во время грансолнечных минимумов или солнечных энергетических частиц, что также может объяснить более частое использование солнцезащитного крема с красной охрой", - написали они в своей статье .

Это, конечно, несколько умозрительно, но предполагает, что геомагнитная инверсия может серьезно повлиять на мир. И недавние данные свидетельствуют о том, что мы сейчас на пороге другого.

По словам исследователей, в нынешних условиях это может иметь катастрофические последствия.

"Наша атмосфера уже заполнена углеродом на уровнях, никогда ранее не наблюдавшихся человечеством. Смена магнитного полюса или резкое изменение активности Солнца стали бы беспрецедентными ускорителями изменения климата", - сказал Терни .

"Нам необходимо срочно сократить выбросы углерода, прежде чем такое случайное событие повторится снова".

Напомним, ранее сообщалось, что магнитное поле неоднократно спасало жизнь на Земле.