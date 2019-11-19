Ученые записали жуткую песню Земли

Астрономы перевели в звук возмущение магнитного поля нашей планеты.

Команда ученых из Хельсинкского университета использовала данные, собранные в рамках кластерной миссии Европейского космического агентства — исследования магнитного поля Земли с помощью четырех космических аппаратов.

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Исследование может помочь нам понять нарушения космической погоды и то, как они влияют на технологии, как на Земле, так и в космосе. Оно также может рассказать нам о магнитных полях далеких экзопланет и о том, как на них влияет родительская звезда.

Солнечные ветры возникают, когда частицы испускаются Солнцем и попадают в другие части Солнечной системы. Солнечная буря, или выброс корональной массы, происходит, когда Солнце выбрасывает взрыв плазмы, вызванный выделением магнитной энергии. Такая буря настолько сильна, что может временно изменить форму магнитного поля Земли.

Команда изучила форшоки — регионы, в которые частицы солнечной бури ударили первыми при приближении к Земле, — и обнаружила, что магнитные волны, которые были выпущены в результате, были гораздо более сложными, чем они первоначально думали.

«Мы всегда ожидали изменения частоты, но не уровня сложности волны», — говорится в заявлении руководителя группы Люсиль Турк из Университета Хельсинки, Финляндия.

Затем ученые превратили эти магнитные волны в звуки.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые записали странный гул в Антарктиде.