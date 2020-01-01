Магнитное поле неоднократно спасало жизнь на Земле

По крайней мере два раза магнитное поле спасало жизнь.

Ученые утверждают, что магнитное поле Земли сохраняло жизнеспособность планеты в двух ключевых моментах ее истории. Создавая сильный щит вокруг планеты в начале ее образования, магнитное поле могло защитить компоненты, необходимые для возникновения жизни. Это открытие может иметь значение для поиска инопланетной жизни на планетах за пределами нашей Солнечной системы.

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Магнитное поле вокруг нашей планеты помогает отразить вредные частицы, исходящие от солнца - солнечный ветер. Считается, что когда-то на Марсе было магнитное поле, но в какой-то момент оно было потеряно. После того, как это произошло, заряженные частицы очистили планету от ее атмосферы, и ее океаны были потеряны в космосе. Поддерживая магнитное поле, Земля смогла стать и остаться обитаемой.

В исследовании, опубликованном в PNAS, исследователи изучили раннее магнитное поле Земли, сразу после того, как планета образовалась 4,5 миллиарда лет назад. До недавнего времени считалось, что магнитное поле сформировалось около 3,5 миллиардов лет назад. Тем не менее, в 2015 году исследователи во главе с Джоном Тардуно, профессором геофизики в Рочестерском университете, нашли доказательства того, что ему по крайней мере 4,2 миллиарда лет.

"В начале истории Земли планете пришлось столкнуться с интенсивными солнечными ветрами, исходящими от молодого Солнца", - сказал Тардуно. "Эти ветры могли разрушить атмосферу, в конечном итоге лишив Землю ее воды. Таким образом, сегодня Земля могла бы больше походить на Марс. Вместо этого магнитное поле Земли обеспечивало защиту от солнечного ветра, предотвращая атмосферную эрозию и огромные потери воды".

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В своих последних исследованиях Тардуно и его коллеги смогли определить, что раннее магнитное поле было сильнее, чем считалось ранее. Для этого они изучили кристаллы циркона, которые являются одними из древнейших материалов на Земле.

"Измерение самого раннего магнитного поля Земли настолько сложно, потому что самые старые камни планеты метаморфизуются в течение миллиардов лет с момента их образования", - пояснил Тардуно. "Однако намагниченность, удерживаемая избранными кристаллами, содержащими включения магнетита - цирконы, - может сохранять записи самого раннего поля". Однако цирконы имеют ширину человеческого волоса, поэтому для их измерения требуется специальное оборудование.

Их анализ показывает, что Земля имела магнитное поле 4,2 миллиарда лет назад, и оно было особенно сильным между 4,1 и 4 миллиардами лет назад. Считается, что в это время поле создавалось химическими реакциями внутри планеты, когда оно остывало после формирования. Это отличается от того, как магнитное поле генерируется сейчас движением в жидком железном ядре.

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В конце концов, химические реакции прекратились и образовалось жидкое ядро, считают исследователи. "Мы считаем, что магнитное поле сохраняло пригодность для жизни на планете в два ключевых момента в истории Земли: в Катархее и в последнем докембии около 565 миллионов лет назад, когда поле почти полностью разрушилось непосредственно перед началом роста внутреннего ядра", - добавил Тардуно. "Наша рабочая гипотеза состоит в том, что поле изначально было сильным, но в течение миллиардов лет оно постепенно становилось слабее. Затем внутреннее ядро ​​начало расти, и поле снова стало сильным. В настоящее время мы собираем данные с участков. по всему миру, чтобы проследить эту историю".

Результаты также имеют значение для поиска жизни на экзопланетах - планетах, находящихся за пределами нашей Солнечной системы. "Экзопланеты в обитаемой зоне - это расстояние от звезды, где может существовать жидкая вода - могут иметь свои атмосферы и воду, разрушенные ранними звездными ветрами, если у них нет магнитных полей. Таким образом, магнитные поля можно рассматривать как ключевой компонент для обитаемости", - сказал Тардуно.

Напомним, ранее сообщалось, что Северный магнитный полюс изменил положение.