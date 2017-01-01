Тайну магнитных полей Земли и других планет удалось раскрыть

Ученые смогли понять свойства магнитосферы.

Широкие кольца электрически заряженных частиц окружают Землю и другие планеты. Теперь команда ученых завершила исследование волн, которые движутся сквозь эти магнитные, электрически заряженные структуры, известные как магнитосферы, что позволило глубже понять свойства этой области космического пространства и ее взаимодействие с нашей планетой, а также открыло новые пути изучения других планет в нашей Галактике.

Читай также: Ученые разгадали, куда делось магнитное поле Марса

Эти ученые под руководством Ын-Хва Ким, физика из Лаборатории физики плазмы Принстонского университета, США, изучили класс волн, распространяющихся в магнитосфере. Эти волны, известные как электромагнитные ионные циклотронные волны, позволяют, среди прочего, определить температуру и плотность плазмы магнитосферы.

«Волны являются своего рода сигналом, идущим со стороны плазмы, - сказала Ким. – Поэтому электромагнитные ионные циклотронные волны могут быть использованы для диагностики некоторых характеристик плазмы».

Ын-Хва Ким NASA

Читай также: Виноваты планеты: Раскрыта тайна 11-летнего солнечного цикла

Ким и ее коллеги в своем исследовании обратили внимание на возникновение электромагнитных ионных циклотронных волн под действием волн, приходящих в магнитосферу планеты из космоса. Знание подробностей возникновения этих волн дало исследователям ценный инструмент для изучения взаимодействия Земли и других планет с их космическими окрестностями. Например, эти волны могут помочь ученым определить плотность распределения таких элементов, как гелий и водород, в магнитосфере, а также получить новую информацию о потоках заряженных частиц, идущих со стороны Солнца и вызывающих полярные сияния на поверхности Земли.

Исследование опубликовано в журнале JGR Space Physics.

Напомним, ранее сообщалось, что в магнитном поле Земли нашли тайные порталы.