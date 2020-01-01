На наскальном рисунке разглядели жуткие фигуры с огромными головами

Рисунки были найдены в пещере Танзании.

В 2018 году археологи сделали ошеломляющее открытие в заповеднике Свага Свага в центральной Танзании: 52 ранее незарегистрированных каменных убежища, намеренно раскрашенных наскальными рисунками. Выветривание в основном уничтожило все, кроме нескольких; но из тех, что были сохранены, одна была абсолютной загадкой.

Место, названное Амак'хи 4, было тщательно расписано, включая три загадочные антропоморфные фигуры с чрезвычайно большими головами.

По словам археолога Мацея Гржелчика из Ягеллонского университета в Польше, это может быть ключ к разгадке того, какими еще подобными тройками фигур могут быть другие наскальные рисунки.

Панель Амак'хи 4 трудно датировать, но Гжельчик смог оценить, что ей по крайней мере несколько сотен лет. Он почти полностью окрашен красным пигментом, за исключением пяти фигур белого цвета. Выветривание этого пигмента и отсутствие домашних животных предполагает, что он довольно старый и восходит к временам сообществ охотников-собирателей в этом регионе.

М. Гжельчик

На панели изображены животные, похожие на антилоп гну, канны, буйвола и даже жирафа, а также несколько человекоподобных фигур с большими головами. Но одна группа выделяется.

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"Среди картин Амак'хи 4 особенно примечательна сцена, в которой сосредоточены три изображения", - писал Гржелчик в своей статье.

"В этом трио фигуры, кажется, имеют стилизованные головы буйвола. Эти формы напоминают центральную впадину в профиле головы буйвола, откуда два рога поднимаются, а затем изгибаются наружу от головы, а также опущенные уши".

М. Гжельчик

Культура людей сандаве, которые происходят от тех, кто раньше населял этот регион, не включает мотивы людей с головами буйволов или людей, которые могут превращаться в буйволов (или наоборот), поэтому изображения могут изображать что-то еще. Но, как отмечает Гржельчик, рога буйвола действительно играют важную роль в некоторых ритуалах сандаве.

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Какими бы они ни были, странные цифры не беспрецедентны. Недалеко от Амак'хи 4, в районе Кондоа в центральной Танзании, две картины в скалах, в частности, сильно напоминают трио.

На площадке Коло Б2 изображены три стоящие вместе фигуры. На Коло В1 три фигуры изображены горизонтально, хотя и лежат на земле.

М. Гжельчик

На всех трех участках изображены похожие фигуры с большими головами, хотя фигуры Коло имеют полосатый мотив, интерпретируемый как головной убор. (Считается, что у других фигур Кондоа сложные прически).

На всех трех участках фигуры соединены линией, проходящей через их середину. И все три имеют схожее расположение и направление кистей и кистей рук.

У Амак'хи 4 есть несколько важных отличий. Головы кажутся залитыми сплошным цветом, и они кажутся гораздо более важными для происходящего вокруг них.

"Фигуры из Амак'хи 4 заметно больше, чем в Коло, и делают этот основной мотив центральной точкой, вокруг которой, кажется, происходит остальная часть повествования. Напротив, изображения в Коло представляют собой изолированные изображения, без - четкая связь с остальными картинами", - написал Гржельчик.

В Кондоа некоторые из наскальных изображений все еще используются сандаве для различных ритуальных мероприятий. Недавно задокументированные места также известны местным сообществам, поэтому вполне возможно, что они могут пролить свет на то, что означают загадочные цифры.

Между тем археологи продолжат работу по документированию памятников, чтобы их можно было добавить в опубликованные записи.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено древнейшее изображение животного.