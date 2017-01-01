На наскальном рисунке нашли взрыв сверхновой звезды

Ученые спорят по поводу изображения.

В южной части Кашмира в 1969 году был найден камень, на котором было изображено нападение двух охотников на оленя. В стороне от них расположено еще одно животное, а над головами - два одинаково крупных светила с лучами. Камень был найден еще в 1969 году, и до недавнего времени считалось, что древний художник нарисовал две яркие звезды в зените.

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Не все ученые согласились с этим выводом, и новым исследованием занялась международная группа астрофизиков из Германии и Индии. Версия о том, что это Луна и Солнце, была исключена сразу: полная Луна никогда не появляется на небе рядом с Солнцем. Тогда ученые выдвинули предположение о вспышке сверхновой недалеко от Солнечной системы. Только она могла светить так же ярко, как еще одно Солнце или Луна. Чтобы доказать эту теорию, ученым было необходимо определить возраст наскального изображения, сопоставив его с данными о вспышках сверхновых в тот период.

Полный рисунок

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Камень, изображающий необычную охоту, позже был вмурован в стену дома, построенного примерно в 2100 году до нашей эры. А первые следы человека в этой части полуострова Индостан относятся к 4100 году до нашей эры. Таким образом, были очерчены примерные временные рамки создания рисунка.

Даты вспышек сверхновой можно устанавливать по рентгеновскому излучению, которое они испускают еще на протяжении тысяч лет. Выяснилось, что в указанный период одна из звезд, HB9, эволюционировала, резко увеличив свою яркость. По подсчетам астрофизиков, это явление могло быть видно земному наблюдателю примерно в 3600-м году до нашей эры. При этом по яркости светящееся пятно в небе практически не отличалось от полнолуния.

Наложение на карту неба

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Не менее интересным оказалось и еще одно открытие, сделанное по результатам изучения камня. Ученые считают, что рисунок вообще не связан с охотой: на нем изображен фрагмент звездного неба и его созвездий. Охотник с луком и стрелой может символизировать Орион, олень — Тельца, мужчина с копьем — это часть созвездия Рыбы, а собака — галактика Андромеды. Таким образом, изображение является диаграммой неба — самой древней из известных науке.

У теории о вспышке сверхновой есть критики. Они напоминают, что два ярких объекта на небе обязательно привлекли бы внимание множества людей, и в этом случае могло бы сохраниться еще несколько подобных изображений. Однако ни в Кашмире, ни где-либо еще подобных наскальных рисунков, относящихся к тому же временному периоду, нет.