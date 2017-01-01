На наскальных рисунках обнаружили свидетельство космической катастрофы

Ученые считают, что древние люди нарисовали падение кометы.

Ученые Кентского и Эдинбургского университетов (Великобритания) выяснили, что знаменитые загадочные наскальные рисунки в пещере Ласко (Франция), созданные более 17 тысяч лет назад, являлись способом запечатлеть катастрофическое событие. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Исследователи проанализировали древние рисунки, изображающие животных, по всему миру, включая те, что были обнаружены при мегалитическом сооружении Гебекли-Тепе и в руинах поселения Чатал-Хююк (Турция), а также в пещерах на территории коммуны Монтиньяк (юго-запад Франции).

По мнению ученых, наскальные рисунки скорпионов, быков и львов на самом деле представляют собой созвездия, они использовались для записи важных событий.

Одна из сцен в пещере Ласко, находящаяся в зоне "шахты", представляет собой изображение падающей человеческой фигуры, вероятно, охотника, который смертельно ранил бизона. Под охотником находится птица, похожая на утку, а рядом - фигура носорога, направленная головой влево, словно животное убегает прочь. На другом участке стены изображена конская голова.

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Ученые считают, что раненый бизон - это созвездие Козерога в день летнего солнцестояния, а утка - созвездие Весов во время весеннего равноденствия. Другие животные могут быть отождествлены со Львом и Тельцом. Расположение фигур указывает примерно на 15150 год до нашей эры. Примерно в это время происходило глобальное изменение климата, которое могло быть вызвано столкновением кометы с Землей.

Напомним, ранее ученые на наскальном рисунке нашли взрыв сверхновой звезды.