Необычная иллюзия выявляет искривленную слепоту

Все любят хорошую оптическую иллюзию - и этот странный трюк с восприятием заставляет нас задаться вопросом, как мы видим окружающий мир.

Взгляните на эти линии на изображении выше (или вы можете увидеть полное изображение ниже, если немного прокрутите вниз). Какие линии вы видите? Это прямые, резкие зигзаги или мягкие пышные волны? Вы видите только один вид или оба?

Эта оптическая иллюзия, открытая психологом-экспериментатором Кохске Такахаши из японского университета Чукё в 2017 году, называется “иллюзией искривленной слепоты'', и это просто еще один пример того, как мы не всегда можем доверять своим глазам, когда смотрим на что-то.

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Если вы похожи на большинство людей, вы, вероятно, увидите как волнистые линии, так и зигзагообразные линии в чередующихся парах - по крайней мере, вы увидите, если вы будете смотреть на линии перед серым фоном, который доминирует в середине изображения:

Но теперь взгляните на линии в верхней левой и нижней правой областях изображения, где фон белый или черный. Заметили что-нибудь особенное?

Если линии в этих черных / белых областях кажутся вам волнистыми, но вы также видите зигзагообразные линии в серой средней части, поздравляем: вам только что поставили диагноз “слепота искривления“! (Не волнуйтесь, это не настоящее заболевание)

Но почему многие из нас видят на картинке зигзагообразные линии, когда на самом деле каждая линия на изображении волнистая?

По словам Такахаши, это может быть связано с тем, как наши глаза различают кривые и углы в реальном мире - и возможно, то, как мы различаем эти два направления, вызывает какой-то конфликт в зрительной системе мозга.

Полная оптическая иллюзия i-Perception

“Мы предполагаем, что лежащие в основе механизмы восприятия плавной кривой и восприятия тупого угла несбалансированно конкурируют друг с другом“, - объясняет Такахаши в своей статье , “А восприятие угла может быть доминирующим в визуальной системе“.

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Но почему углы важнее кривых, а не наоборот? Гипотетически говоря, это могло быть из-за того, что людям пришлось приспособиться к надуманной геометрии современного физического мира вокруг нас.

“Я бы сказал, что наши глаза и мозг, возможно, эволюционно приспособились обнаруживать углы более эффективно, чем кривые“, - сказал Такахаши.

“Мы окружены искусственными продуктами, у которых гораздо больше углов, чем у естественной среды, и, следовательно, у нас есть визуальное восприятие. Это визуальное явление не вызывает проблем в нашей повседневной жизни, иначе кто-то должен был обнаружить эту иллюзию раньше“.

Что касается того, как иллюзия на самом деле обманывает наши глаза, Такахаши провел серию экспериментов с участниками и немного изменил изображения, чтобы увидеть, какие оптимальные условия были для запуска иллюзии.

На изображении, показанном здесь, контраст яркости между различными частями, составляющими линии, и фоновый оттенок в поворотных точках меняются местами.

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Если вы присмотритесь, вы заметите, что “зигзагообразные“ линии состоят из светлого и темно-серого цвета, которые проходят от вершины до впадины каждой кривой. Это усиливает иллюзию того, что эти участки волны представляют собой прямые линии, наклоненные вверх или вниз, а не изолированные участки непрерывной волны.

Напротив, на “волнистых“ линиях (помните, что все они на самом деле волнистые) чередующиеся светлые и темно-серые цвета охватывают пики и впадины, что помогает подчеркнуть кривые.

Еще один фактор, который помогает иллюзии работать, - это относительная мелкость волны с пологими низкими изгибами, тогда как более крутая волна с более острыми углами нарушает эффект.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая древняя оптическая иллюзия.