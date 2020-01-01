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Найдена самая древняя оптическая иллюзия

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Орнамент позволяет увидеть мамонта или бизона, смотря как смотреть.

Мамонт или бизон?
Мамонт или бизон?
Duncan Caldwell

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Этот резной орнамент был закреплен на охотничьем инструменте более 14 000 лет назад, но иллюзию до сих пор можно увидеть. Если вы сконцентрируйтесь на верхней глазовидной выемке с левой стороны, вы увидите мамонта. А если посмотрите на нижний глаз, увидите бизона, который наклонил голову.

Вы можете вспомнить аналогичную иллюстрацию XIX-го века: это утка, пока птичий клюв не превратится в пару ушей кролика.

 

 

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Кроличья утка - это вид иллюзии, называемый неоднозначной фигурой, и хотя мы не можем знать намерения древнего резчика, эта доисторическая безделушка тоже одна из них. По словам Кайла Мэтьюсона, когнитивного нейробиолога из Университета Альберты, переворот происходит потому, что у мамонта и бизона общие черты. Зрительная кора вашего мозга распознает эту информацию низкого уровня, а затем передает ее на набор высокоуровневых нейронов обработки, которые анализируют такие функции, как мех или бивни. Таким образом, два разных результата проистекают из одного и того же набора линий. 

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Теги: иллюзия, оптическая иллюзия
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