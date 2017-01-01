17 самых необычных оптических иллюзий и экспериментов

Подборка самых интересных опытов в одном видео.

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Канал Home Science составил подборку самых занимательных опытов и картинок, способных обмануть ваш мозг.

Как сделать четырех псов из одной фотографии при помощи шредера, какую иллюзию можно сделать при помощи растра и как вырастить кристаллы соли.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя телевизор и другая техника в подсолнечном масле.