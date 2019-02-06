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Смотреть в глаза необязательно: Опровергнут стереотип при общении

Комментариев: 2
Психологи выяснили, что зрительный контакт не играет роли при общении.
Зрительный контакт не важен
Зрительный контакт не важен
Psychologies

Зрительный контакт "глаза в глаза" считают важнейшим инструментом эффективной коммуникации. Однако новые эксперименты, проведенные учеными из австралийского Университета Эдит Коуэн, готовы опровергнуть этот психологический стереотип. Судя по их данным, с тем же успехом смотреть можно и на ухо, и на лоб, и на любую другую область головы.

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Ведущий автор работы Шейн Роджерс (Shane Rogers) называет это хорошей новостью для всех, кто испытывает неудобство и тревогу при прямом взгляде в глаза. "В западных культурах поддержка стабильного визуального контакта считается ключевым коммуникативным навыком, — говорит доктор Роджерс. — Однако это благоговение перед встречей глаз не поддерживается научными данными".

Данные эти ученые приводят в статье, опубликованной в журнале Perception.

Проведенный ими простой эксперимент заключался в серии коротких, четырехминутных диалогов заранее подготовленного исследователя поочередно с каждым из почти 50 добровольцев. При этом и сам исследователь, и его собеседники использовали очки Tobii для автоматического отслеживания направления взгляда. В половине случаев исследователь направлял взгляд прямо в глаза собеседнику, а в другой половине - на его рот.

По завершении разговора добровольцы заполняли опросник, который позволил ученым оценить, насколько понравился им состоявшийся диалог и насколько они были внимательны и заинтересованы собеседником. Как оказалось, никакой разницы в этом между группами не было. Более того, участники, которым во время диалога в глаза вообще не смотрели, вовсе не чувствовали себя обделенными заинтересованными взглядами.

"Люди не слишком чувствительны к конкретной точке фокусировки взгляда собеседника на своем лице, — резюмирует Шейн Роджерс. — Прямой взгляд в сторону лица уже воспринимается как контакт "глаза в глаза". Так что не мучайтесь, ища глаза в своей аудитории, смотрите просто на лицо — и позвольте иллюзии контакта глаз сделать за вас всю работу".

Напомним, ранее ученые выяснили, что при общении мужчины смотрят в рот, а женщины в глаза.

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Теги: психология, глаза, зрительный контакт
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Комментариев (2)
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Meritus    06.02.2019, 16:09
Оценка:  +1
Meritus
В животном мире взгляд в глаза считается угрозой, вызовом.
Миротворение    06.02.2019, 16:01
Оценка:  -1
Миротворение
Вы дебилы.Если ты не видел суслика,то это не значит,что его нет.Немногие могут видеть в глазах,без мимики собеседника, все его скрытые эмоции и намерения))Предки видимо это чувствовали,потому и составили правило-смотреть глаза в глаза))
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