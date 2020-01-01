Ломает мозг: Названа лучшая оптическая иллюзия 2020 года

Год был сложным, а иллюзия - простая.

Одну из известных 2D оптических иллюзий воплотили в трехмерном пространстве. Разработанная математиком Кокичи Сугихарой работа - знаменитым японским фокусником и неоднократным победителем в конкурсе иллюзий - называется 3D лестница Шредера .

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Классическая лестница Шредера, опубликованная в 1858 году немецким ученым Генрихом Г. Ф. Шредером, позже эволюционировала в другие формы в работах голландского художника М. С. Эшера, но поразительная простота оригинала все еще ошеломляет.

На иллюстрации то, что на первый взгляд кажется недвусмысленным изображением единственной лестницы, если смотреть сверху, оказывается двумя лестницами (вторая - снизу).

Лестница Шредера Heinrich G. F. Schröder

Если вы не можете визуализировать это, просто переверните Лестницу Шредера вверх ногами, как правило, чтобы сделать альтернативную перспективу видимой ... но, возможно, только на мимолетную секунду, прежде чем ваш разум подвергнется психологическому феномену гештальт-сдвига, в котором ваше восприятие переключается обратно на его более раннюю интерпретацию.

В своем новом повороте этой уже извращенной темы Сугихара теперь реконструировал ту же двухмерную иллюзию лестницы в трехмерную форму, разработав картонный вырез, который делает тот же трюк, если смотреть с определенной точки зрения - даже несмотря на то, что на самом деле физически форма того, на что вы смотрите, не похожа на то, что кажется.

“Настоящий трехмерный объект также имеет две интерпретации, обе из которых представляют собой лестницы, видимые сверху, и интерпретации переключаются с одной на другую, когда мы поворачиваем объект на 180 градусов вокруг вертикальной оси“, - говорит Сугихара .

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На своем веб-сайте Сугихара показал, как на самом деле создается иллюзия, вплоть до того, что предоставляет бесплатную схему “конструктора“, на тот случай, если вам захочется сделать такой набор.

В основе иллюзии лежит простой трюк: лестница может выглядеть как лестница, но на самом деле это плоская поверхность, с умным использованием углов и затенения, чтобы обмануть ваш мозг.

Чтобы упростить работу с визуальным восприятием, наш мозг делает удобные предположения везде, где это возможно. Темные тона означают тени, намекающие на глубину; сходящиеся линии обычно являются мерой расстояния. Соедините их вместе, и ваш ленивый мозг изо всех сил постарается найти знакомую фигуру, подходящую по форме. Конечно, это неправильно, но обычно эти формы действительно образуют лестницы.

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