В Африке погибли более 300 слонов: Виноваты водоросли

В Ботсване установили причину смерти слонов.

Спустя несколько месяцев после того, как более 300 слонов были найдены мертвыми на северо-западе Ботсваны, страна объявила, что обнаружила причину их смерти - токсины, вырабатываемые уникальным типом водорослей.

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"Наши последние тесты показали, что цианобактериальные нейротоксины являются причиной смертей", - сказал Ммади Рубен, главный ветеринарный врач Департамента дикой природы Ботсваны. Но остаются вопросы, признал он, в том числе, почему погибли только слоны и почему смерть была сконцентрирована в одном регионе.

Однако некоторые эксперты говорят, что они скептически относятся к тому, что именно убило слонов. "Я думаю, что необходимо провести гораздо больше исследований", - говорит Джеймс Меткалф, биохимик из некоммерческой лаборатории Brain Chemistry Labs в Вайоминге. Меткалф, изучающий цианобактерии, которые также известны как сине-зеленые водоросли, говорит, что для окончательного определения того, что убило этих слонов, потребуется вскрытие слонов и тестирование воды и земли в этом районе.

По его словам, если бы это были цианобактерии, все было бы сложно. По его словам, организмы "производят все виды нейротоксинов". "Так что очень сложно понять, что именно произошло".

Токсины от цветения сине-зеленых водорослей стали причиной гибели множества животных, в том числе крупного рогатого скота в Соединенных Штатах. "Я думаю, что это правдоподобно", - говорит Шонна Мэннинг, специалист в области молекулярной биологии из Техасского университета в Остине, которая также в основном изучает цианобактерии и другие водоросли. Тем не менее, "без проведения биохимического тестирования [слонов и окрестностей] мы не можем сказать наверняка", - говорит она.

Погибшие слоны были африканскими слонами, которых МСОП классифицирует как "уязвимые". Эти слоны сталкиваются с большим разнообразием угроз.

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"Это много слонов", - говорит Мэннинг. Если водоросли действительно убили слонов, удивительно, что они не убили других местных животных. Но Мэннинг предполагает, что тот факт, что поблизости не нашли других мертвых животных, имеет какое-то отношение к запаху смерти, который распространялся вокруг пруда. "Даже если есть ресурсы, обычно животное будет удерживаться от этой области, если мертвое животное находится поблизости", - говорит она.

Цветение цианобактерий происходит, когда в спокойной теплой воде, например в пруду, содержится столько азота и фосфора, что водоросли могут размножаться и расти с чрезвычайно высокой скоростью, распространяясь по всему пруду. Ученые ожидают, что в будущем они станут еще более серьезной проблемой в результате потепления и засухи, связанных с изменением климата, а также роста населения. Сточные воды и сельскохозяйственные удобрения - два мощных источника азота и фосфора.

Эти растения представляют собой известную проблему сохранения дикой природы, но они могут нанести вред и людям - даже низкий уровень воздействия цианобактериальных токсинов был связан с проблемами здоровья человека, включая рак печени и, возможно, даже заболевания мозга, такие как болезнь Альцгеймера. Толедо, штат Огайо, пришлось доставить воду для своего населения в 2014 году, когда цветение водорослей на озере Эри привело к загрязнению водоснабжения города.

Хорошая новость, говорит Меткалф, заключается в том, что можно контролировать водоемы на предмет потенциальных условий цветения, чтобы попытаться предотвратить попадание таких веществ, как сточные воды и сельскохозяйственные стоки, в водоемы. К сожалению, для этих слонов было слишком поздно - если это действительно произошло с ними.

Напомним, ранее сообщалось, что сине-зеленые водоросли убивают животных и заражают людей.