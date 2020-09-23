Интересный факт дня: Гиббоны оказались уязвимы перед коронавирусом

Эксперты, изучающие, как туризм влияет на диких гиббонов, говорят, что посетители должны носить маски и проходить медицинский осмотр перед их посещением.

В то время как туризм к популяциям диких гиббонов остановился из-за первых карантинов, связанных с COVID-19, туроператоры в Камбодже и Китае готовятся возобновить поездки.

Рекомендации основаны на первых в мире исследованиях популяций диких гиббонов в Камбодже и Китае, которые показывают, что обезьяны значительно меняют свое поведение в ущерб себе, когда присутствуют туристы.

Читай также: Интересный факт дня: Земля начнет вращаться быстрее Вместо того, чтобы отдыхать и общаться, гиббоны тратили больше времени на поиск опасности и проявляли стрессовое и тревожное поведение, когда туристические группы следовали за ними. Вместо того, чтобы отдыхать и общаться, гиббоны тратили больше времени на поиск опасности и проявляли стрессовое и тревожное поведение, когда туристические группы следовали за ними.

Исследователь ANU Джессика Уильямс сказала, что ее исследования показали, что гиббоны жертвуют своим временем отдыха, чтобы отслеживать незнакомую ситуацию.

"Сканирование ландшафта - это один из способов, с помощью которого животные следят за окружающей средой и обнаруживают опасность. Когда присутствуют туристы, мы наблюдали, что гиббоны проводили больше времени на сканирование по сравнению с тем, когда туристы отсутствовали", - сказала г-жа Уильямс.

"Это увеличение количества сканирований было связано с сокращением времени, затрачиваемого на отдых, а отдых необходим для поддержания нормальной функции мозга и иммунных реакций. Если иммунная система гиббонов затронута, это может иметь негативные побочные эффекты. Это может привести к сокращению их жизни или сделать их более восприимчивыми к заражению болезнями - а поскольку все мы приматы, они могут заразиться чем-нибудь от нас".

Читай также: Интересный факт дня: Веру в дьявола объяснили боязнью чумы Г-жа Уильямс сказала, что COVID-19 может быть одним из заболеваний, которым могут быть подвержены гиббоны. Г-жа Уильямс сказала, что COVID-19 может быть одним из заболеваний, которым могут быть подвержены гиббоны.

"Из-за отсутствия исследований мы не знаем наверняка, могут ли маленькие обезьяны; гиббоны и сиаманги заразиться такими заболеваниями, как COVID-19, от людей. и шимпанзе", - сказала она.

"Поскольку гиббоны, используемые для туризма, могут иметь пониженный иммунитет перед лицом больших и часто меняющихся групп людей, попадающих в их среду обитания, мы не можем рисковать. Как только болезнь передается, она распространяется по всей популяции".

Помимо проверки температуры и ношения защитного снаряжения, руководство г-жи Уильямс рекомендует ограничивать посещения до одного раза в день, с общим количеством групп до восьми и только тогда, когда гиббоны являются естественными активными.

Читай также: Китов признали талантливыми композиторами "Наше исследование показало, как туризм влиял на гиббонов до того, как разразился COVID-19. Прежде чем он снова начнется, мы хотим, чтобы туроператоры приостановили и пересмотрели ожидания в отношении туризма и посетителей, изменив свои программы на основе этого нового исследования", - сказала Уильямс. "Наше исследование показало, как туризм влиял на гиббонов до того, как разразился COVID-19. Прежде чем он снова начнется, мы хотим, чтобы туроператоры приостановили и пересмотрели ожидания в отношении туризма и посетителей, изменив свои программы на основе этого нового исследования", - сказала Уильямс.

"Мы не против "природного туризма". На самом деле, мы знаем, что это может создавать рабочие места и доход, а также иметь потенциал для борьбы с разрушительными методами, такими как вырубка леса или браконьерство. Мы также знаем, что эти программы были нацелены на бум в Азии, и поэтому, прежде чем дела возобновятся и начнут расширяться, мы хотим убедиться, что в туристических программах больше внимания уделяется благополучию животных".

Исследование Джессики Уильямс проводилось на северных желтощеких хохлатых гиббонах (Nomascus annamensis) в национальном парке Веун Сай-Сием Панг в Камбодже и гиббонах Скайуокер (Хулок тяньсин) в национальном заповеднике Маунт Гаолигун, Китай, и опубликовано в журнале Animal Biology.