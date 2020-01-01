Обновленный телескоп сделал потрясающие изображения Солнца
Немецкие ученые только что завершили модернизацию солнечного телескопа GREGOR в обсерватории Тейде на Канарских островах, и в результате получили новый впечатляющий набор изображений нашей звезды.
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“Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект“, - говорится в заявлении Лючии Кляйнт, ученого из Института солнечной физики им. Лейбница во Фрайбурге, Германия, и ведущего исследователя проекта. “Всего за один год мы полностью переработали оптику, механику и электронику, чтобы добиться наилучшего качества изображения“.
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GREGOR начал свои наблюдения в 2012 году в качестве крупнейшего солнечного телескопа в Европе, а проект модернизации начался в 2018 году. Обновления включали работы над оптикой и системами управления телескопа, перекраску обсерватории, чтобы она отражала меньше света и меньше мешала наблюдениям, а также внедрение новых политик планирования для улучшить научный результат наблюдений.
В целом, согласно заявлению, телескоп теперь позволяет ученым снимать объекты на Солнце, диаметр которых составляет всего 50 километров. А поскольку солнечная активность в настоящее время находится на подъеме, когда заканчивается минимальная точка текущего 11-летнего солнечного цикла, телескопу будет что изучить.
Обновления описаны в статье, опубликованной 1 сентября в журнале Astronomy & Astrophysics.
Напомним, ранее сообщалось, что найдено идеально место для телескопов на Земле.
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