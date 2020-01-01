Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Обновленный телескоп сделал потрясающие изображения Солнца

Комментариев: 0
На снимках видно структуру магнитного поля нашей звезды.
Снимок GREGOR с высоким разрешением солнечного пятна, холодной темной магнитной бури на Солнце
Снимок GREGOR с высоким разрешением солнечного пятна, холодной темной магнитной бури на Солнце
KIS

Немецкие ученые только что завершили модернизацию солнечного телескопа GREGOR в обсерватории Тейде на Канарских островах, и в результате получили новый впечатляющий набор изображений нашей звезды.

Читай также: Телескоп сделал нереально четкое фото нашего Солнца

“Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект“, - говорится в заявлении Лючии Кляйнт, ученого из Института солнечной физики им. Лейбница во Фрайбурге, Германия, и ведущего исследователя проекта. “Всего за один год мы полностью переработали оптику, механику и электронику, чтобы добиться наилучшего качества изображения“.

Новое изображение от GREGOR показывает магнитные структуры на Солнце.
Новое изображение от GREGOR показывает магнитные структуры на Солнце.
KIS

Читай также: В пустыне запустили охотника за планетами

GREGOR начал свои наблюдения в 2012 году в качестве крупнейшего солнечного телескопа в Европе, а проект модернизации начался в 2018 году. Обновления включали работы над оптикой и системами управления телескопа, перекраску обсерватории, чтобы она отражала меньше света и меньше мешала наблюдениям, а также внедрение новых политик планирования для улучшить научный результат наблюдений.

В целом, согласно заявлению, телескоп теперь позволяет ученым снимать объекты на Солнце, диаметр которых составляет всего 50 километров. А поскольку солнечная активность в настоящее время находится на подъеме, когда заканчивается минимальная точка текущего 11-летнего солнечного цикла, телескопу будет что изучить.

Обновления описаны в статье, опубликованной 1 сентября в журнале Astronomy & Astrophysics.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено идеально место для телескопов на Земле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Солнце, телескоп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь