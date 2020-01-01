Телескоп сделал нереально четкое фото нашего Солнца

С таким разрешение нашу звезду еще не снимали.

Солнечный телескоп Daniel K. Inouye (DKIST), крупнейший в мире солнечный телескоп, сделал свое первое изображение Солнца - изображение нашей звезды с самым высоким разрешением на сегодняшний день .

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Новые изображения показывают невероятные детали небольших магнитных структур. Поскольку строительство 4-метрового телескопа заканчивается на вершине Халеакалы на гавайском острове Мауи, все больше инструментов телескопа начнет работать в режиме онлайн, увеличивая его способность снимать активное солнце.

Уникальное разрешение и чувствительность DKIST позволят ему впервые исследовать магнитное поле Солнца, изучая деятельность, управляющую космической погодой в окрестностях Земли. Заряженные частицы, испускаемые солнцем, могут создавать помехи спутникам Земли, электросетям и инфраструктуре связи. Новый телескоп также углубится в одну из самых противоречивых загадок Солнца: почему солнечная корона, или ее внешний слой, горячее своей видимой поверхности.

Солнце вблизи NSO

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Строительство солнечного телескопа началось в 2012 году. Телескоп запечатлел изображение, которое является его первым инженерным снимком, 10 декабря 2019 года, но обсерватория еще не завершена. В то время работал только один прибор, Visible Broadband Imager (VBI). VBI делает снимки солнечной поверхности и нижней атмосферы с чрезвычайно высоким разрешением.

Снимок сделан с неимоверной ранее четкостью NSO

Второй прибор обсерватории, Видимый спектрополяриметр (VISP), начал работу в четверг (23 января). Как и призма, VISP расщепляет свет на составляющие его цвета, чтобы обеспечить точные измерения его характеристик на нескольких длинах волн. Остальные инструменты скоро будут включены, поскольку строительство 13-этажного здания будет продолжено, а полную эксплуатацию планируется начать в июле 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что нашу Землю сняли с расстояния 1,6 млн километров.