Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Найдено идеально место для телескопов на Земле

Комментариев: 0
Только там очень холодно.
На этом месте построят новый телескоп
На этом месте построят новый телескоп
Zhaohui Shang

Международная группа астрономов определила, что может быть лучшим местом на Земле для размещения телескопа. Согласно исследованию, высокое плато в восточной Антарктиде будет иметь исключительно четкое видение звезд, превосходя другие места на полярном континенте.

Читай также: Телескоп Гайя составит трехмерную карту Млечного Пути

Телескопам на земле приходится сталкиваться со всевозможными проблемами. Турбулентность в атмосфере может ухудшить качество изображения, небо может быть размыто световым загрязнением из близлежащих городов, а растущая толпа спутников мешает вообще что-либо видеть. Вот почему так много телескопов, таких как Хаббл и Спитцер, отображают космос с орбиты.

Но теперь новое исследование идентифицировало, как сообщается, лучшее место на Земле для наземного телескопа. Купол А, или Купол Аргус, представляет собой ледяной купол на Антарктическом плато, расположенный примерно в 1200 км от материка на восточной стороне замерзшего континента. Он расположен на высоте более 4000 м и признан одним из самых холодных мест на планете, что в совокупности означает, что атмосфера там очень тонкая.

"Телескоп, расположенный в Куполе А, может превзойти аналогичный телескоп, расположенный в любом другом месте на планете", - говорит Пол Хиксон, соавтор нового исследования. "Сочетание большой высоты, низкой температуры, длительных периодов непрерывной темноты и исключительно стабильной атмосферы делает Купол А очень привлекательным местом для оптической и инфракрасной астрономии. Расположенный там телескоп будет иметь более четкие изображения и обнаруживать более слабые объекты".

Видимость звезд проверили на специальной вышке
Видимость звезд проверили на специальной вышке
Zhaohui Shang

Читай также: Телескоп Хаббл заснял взрывающуюся звезду

Астрономы измеряют атмосферную турбулентность с помощью "видимого" числа в секундах, и чем оно меньше, тем лучше. Некоторые из лучших астрономических мест в мире, такие как обсерватории в Чили и на Гавайях, имеют цифры от 0,6 до 0,8 угловых секунд. Но Купол А может похвастаться тем, что видит всего 0,13 угловых секунды ночью.

Это означает, что он также превосходит другие перспективные районы Антарктики, такие как Купол C, с дальностью видимости от 0,23 до 0,36 угловых секунд и хребет A, с видимостью около 0,2 угловых секунд.

Команда провела эти измерения с помощью прибора, называемого монитором движения с дифференциальным изображением, на высоте 8 м.  Исследователи также говорят, что мороз оказался препятствием для эксперимента, но, найдя пути решения этой проблемы, можно улучшить видимость еще на 10-12 процентов.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что новый телескоп Субару нашел почти две тысячи неизвестных сверхновых.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: телескоп, астрономия, Антарктида
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь