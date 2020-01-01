Найдено идеально место для телескопов на Земле

Только там очень холодно.

Международная группа астрономов определила, что может быть лучшим местом на Земле для размещения телескопа. Согласно исследованию, высокое плато в восточной Антарктиде будет иметь исключительно четкое видение звезд, превосходя другие места на полярном континенте.

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Телескопам на земле приходится сталкиваться со всевозможными проблемами. Турбулентность в атмосфере может ухудшить качество изображения, небо может быть размыто световым загрязнением из близлежащих городов, а растущая толпа спутников мешает вообще что-либо видеть. Вот почему так много телескопов, таких как Хаббл и Спитцер, отображают космос с орбиты.

Но теперь новое исследование идентифицировало, как сообщается, лучшее место на Земле для наземного телескопа. Купол А, или Купол Аргус, представляет собой ледяной купол на Антарктическом плато, расположенный примерно в 1200 км от материка на восточной стороне замерзшего континента. Он расположен на высоте более 4000 м и признан одним из самых холодных мест на планете, что в совокупности означает, что атмосфера там очень тонкая.

"Телескоп, расположенный в Куполе А, может превзойти аналогичный телескоп, расположенный в любом другом месте на планете", - говорит Пол Хиксон, соавтор нового исследования. "Сочетание большой высоты, низкой температуры, длительных периодов непрерывной темноты и исключительно стабильной атмосферы делает Купол А очень привлекательным местом для оптической и инфракрасной астрономии. Расположенный там телескоп будет иметь более четкие изображения и обнаруживать более слабые объекты".

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Астрономы измеряют атмосферную турбулентность с помощью "видимого" числа в секундах, и чем оно меньше, тем лучше. Некоторые из лучших астрономических мест в мире, такие как обсерватории в Чили и на Гавайях, имеют цифры от 0,6 до 0,8 угловых секунд. Но Купол А может похвастаться тем, что видит всего 0,13 угловых секунды ночью.

Это означает, что он также превосходит другие перспективные районы Антарктики, такие как Купол C, с дальностью видимости от 0,23 до 0,36 угловых секунд и хребет A, с видимостью около 0,2 угловых секунд.

Команда провела эти измерения с помощью прибора, называемого монитором движения с дифференциальным изображением, на высоте 8 м. Исследователи также говорят, что мороз оказался препятствием для эксперимента, но, найдя пути решения этой проблемы, можно улучшить видимость еще на 10-12 процентов.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что новый телескоп Субару нашел почти две тысячи неизвестных сверхновых.