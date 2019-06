Новый телескоп Субару нашел почти две тысячи неизвестных сверхновых

При помощи новых данных можно объяснить расширение Вселенной.

Астрономы использовали телескоп «Субару» для идентификации примерно 1800 прежде неизвестных науке сверхновых из далекой части Вселенной, включая 58 сверхновых типа Ia, лежащих на расстоянии свыше 8 миллиардов световых лет от нас. Эти находки помогут объяснить расширение нашей Вселенной.

Сверхновыми называют вспышки звезд, которые достигают конца своего жизненного цикла. Часто такая звезда становится ярче, чем целая родительская галактика, на некоторое время, обычно от одного до шести месяцев, прежде чем окончательно угаснет. Сверхновые, относящиеся к типу Ia, особенно полезны при измерениях расширения Вселенной, поскольку их примерно постоянная светимость позволяет по наблюдаемой яркости определять расстояние до звезды.

В недавние годы появились сообщения о новом типе сверхновых, яркость которых превышает яркость сверхновых типа Ia от 5 до 10 раз. Эти так называемые «сверъхяркие сверхновые» примечательны тем, что из-за высокой яркости их можно заметить даже на очень большом расстоянии, что открывает новые возможности изучения ранней Вселенной.

В новой научной работе, наблюдая один и тот же обширный участок ночного неба при помощи 870-мегапиксельной камеры Hyper Suprime-Cam телескопа «Субару» на протяжении 6 месяцев, команда исследователей во главе с профессором Института Кавли физики и математики Вселенной Наоки Ясуда (Naoki Yasuda) смогла обнаружить много сверхновых, которые постепенно то вспыхивали, то угасали. Команде удалось открыть 5 сверхъярких сверхновых и примерно 400 сверхновых типа Ia, из которых 58 сверхновых типа Ia находятся на расстоянии свыше 8 миллиардов световых лет от Земли. Для сравнения, чтобы обнаружить в общей сложности 50 сверхновых, расположенных на расстоянии свыше 8 миллиардов световых лет от Земли, при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл»), исследователям понадобилось около 10 лет.

Работа опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

