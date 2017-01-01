В пустыне запустили охотника за планетами

Телескоп будет искать землеподобные планеты.

Наш новейший «охотник за планетами» введен в эксплуатацию на базе Паранальской обсерватории, управление которой осуществляет Европейская южная обсерватория, в пустыне Атакама, Чили. Телескоп SPECULOOS (Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) в действительности представляет собой 4 работающих совместно 1-метровых телескопа. При помощи этих телескопов уже были получены первые снимки, и хотя новые землеподобные планеты еще не были обнаружены, эти снимки позволяют оценить огромный потенциал этих новых обсерваторий.

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Эти четыре телескопа, входящих в состав обсерватории SPECULOOS, получили названия в честь галилеевых спутников Юпитера: Ио, Европа, Каллисто и Ганимед. Эти телескопы расположены по соседству с флагманским телескопом Европейской южной обсерватории под названием VLT (Very Large Telescope) высоко в чилийских Андах, где поддерживаются прекрасные, сухие и безоблачные условия для наблюдений космических объектов.



Основная миссия телескопов SPECULOOS состоит в обнаружении планет земного типа на орбитах вокруг холодных звезд, включая коричневые карлики. Коричневые карлики также известны как «субзвездные» объекты, или «неудавшиеся звезды», поскольку они в процессе формирования не смогли набрать достаточно массы для запуска реакций термоядерного горения водорода. Вместо этого в них протекают реакции термоядерного горения дейтерия или лития. Они занимают нишу между крупнейшими газовыми гигантами и самыми крохотными звездами.



Телескопы SPECULOOS приступят к проведению научных операций в январе 2019 г. Они будут использовать транзитный метод обнаружения, при котором регистрируется изменение светимости звезды, вызванное прохождением перед ней экзопланеты, блокирующей от нас часть звездного света.

Напомним, ранее сообщалось, что космический телескоп Кеплер официально признан мертвым.

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