Космический телескоп Кеплер официально признан мертвым

Всего телескоп проработал почти 10 лет.

Элитный «охотник за планетами» НАСА теперь официально объявлен «мертвым», в преддверии предстоящего десятилетия со дня запуска этого космического аппарата на орбиту.



Официальные лица объявили о выводе из эксплуатации космического телескопа Kepler («Кеплер») во вторник, 30 октября.

Читай также: Телескоп Kepler нашел 100 новых экзопланет

Космический телескоп Kepler, возраст которого к настоящему времени составляет 9,5 года – что во много раз превышает изначально запланированный срок его эксплуатации – в последние месяцы стал испытывать нехватку топлива. Его способность наводиться на далекие звезды и идентифицировать возможные планеты в системах этих звезд значительно ухудшилась в начале октября, однако научная команда миссии смогла сохранить результаты новейших наблюдений, проведенных при помощи этого телескопа. В настоящее время связь с космическим телескопом не поддерживается, его топливные баки пусты.



“Кеплер“ открыл новые ворота в исследованиях человеком космического пространства“, - сказал бывший сотрудник НАСА Уильям Боруки, возглавлявший ранее научную команду миссии Kepler.



Космический телескоп Kepler помог открыть 2681 планету за пределами нашей Солнечной системы, а также большое количество планет-кандидатов. Миссия позволила обнаружить каменистые планеты размером с Землю, на поверхностях которых может существовать жизнь. Кроме того, миссия Kepler позволила наблюдать невероятные “суперземли“ - планеты размером больше Земли, но меньше Нептуна.

Читай также: NASA заявило о скорой потере еще одного космического телескопа

Почти вышедший из строя в 2013 г., космический телескоп Kepler был временно спасен инженерами миссии и продолжил наблюдения звезд и галактик космоса в поисках характерного сигнала, указывающего на транзит перед далекими звездами обращающихся вокруг них планет.



Эта обновленная миссия получила название К2 и позволила подтвердить 350 экзопланет, или планет, движущихся по орбите вокруг других звезд, сверх того количества планет, которое телескоп уже помог открыть к тому времени с момента своего запуска, состоявшегося 7 марта 2009 г. с мыса Канаверал, штат Флорида, США.



В целом за последние два десятилетия было подтверждено почти 4000 экзопланет, более двух третей от числа которых было открыто с помощью космической обсерватории Kepler.



Научный преемник миссии Kepler под названием TESS “специализируется“ в основном на поиске планет, расположенных относительно близко к нашей планетной системе. Эта миссия уже позволила идентифицировать несколько новых возможных планет.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл усыпили из-за проблем с ориентацией.