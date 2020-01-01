На видео попали давно потерянные виды животных Африки

Считавшийся вымершим вид млекопитающих удалось запечатлеть на камеру.

Одна из первых фотографий живого сомалийского сэнги после того, как этот вид был повторно открыт в Восточной Африке Steven Heritage, Duke University Lemur Center

Давно потерянный вид теперь вновь открыт живым и здоровым - сомалийский сэнги. Это маленькое насекомоядное млекопитающее, которого не видели более 40 лет, появился в Восточной Африке, и исследователи сделали первые в истории фотографии и видео с ними в дикой природе.

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Сэнги - это группа очаровательных маленьких млекопитающих, которые похожи на мышей, но на самом деле более тесно связаны со слонами, ламантинами и трубкозубами. Поэтому их часто называют слоновьей землеройкой. Их самая отличительная черта - это хоботковый нос, который они используют для охоты на насекомых.

Хотя большинство видов сэнги являются обычными, сомалийские сэнги оказалось трудно выследить в последние несколько десятилетий. Фактически, это существо не видели живым с 1968 года, и в основном оно известно по горстке музейных образцов.

Эта неуловимость принесла ему место в списке 25 самых разыскиваемых исчезнувших видов животных, насекомых и растений, которые были потеряны для науки. Организация Глобальный заповедник запускает экспедиции, чтобы выяснить, живы ли еще эти виды в дикой природе, и если да, то определить, какие меры защиты им могут понадобиться.

Для этой экспедиции команда отправилась в восточноафриканскую страну Джибути, где по советам местных жителей сомалийский сэнги все еще существовал. В сухом каменистом ландшафте, который эти существа, вероятно, называли своим домом, команда установила 1259 ловушек в 12 разных местах.

К своему удивлению, они поймали сомалийского сэнги в первую же ловушку, которую они поставили. Этот вид отличается от других близких родственников небольшим пучком меха на хвосте.

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"Это было потрясающе", - говорит Стивен Херитаж, ведущий автор исследования. "Когда мы открыли первую ловушку и увидели небольшой пучок волос на кончике его хвоста, мы просто посмотрели друг на друга и не могли поверить в это. Ряд исследований мелких млекопитающих с 1970-х годов не выявил сомалийских сэнги в Джибути - по счастливой случайности это произошло для нас так быстро".

Всего команда увидела 12 сэнги, сделав первые в истории фотографии и видео живых сомалийских сэнги. К концу экспедиции команда смогла оценить статус этого вида - они пришли к выводу, что сомалийские сэнги, похоже, не находятся под какой-либо особой угрозой и довольно многочисленны в Джибути, Сомали и, возможно, даже в Эфиопии. Таким образом, группа рекомендовала обновить его запись в Красном списке угрожаемых видов МСОП до "Наименее вызывающих беспокойство".

"Обычно, когда мы заново открываем потерянные виды, мы находим только одного или двух особей и должны действовать быстро, чтобы предотвратить их неминуемое исчезновение", - говорит Робин Мур, руководитель программы GWC "Поиск потерянных видов". "Это долгожданное и прекрасное открытие во времена потрясений для нашей планеты, которое наполняет нас новой надеждой на оставшиеся виды мелких млекопитающих в нашем списке самых разыскиваемых, таких как золотой крот Де Винтона, родственник сэнги, и облачный бегун с острова Илин".

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С повторным открытием сомалийских сэнги пять из 25 самых разыскиваемых пропавших видов были обнаружены. К другим относятся гигантская пчела Уоллеса в Индонезии, шевротен с серебряной подложкой во Вьетнаме, вьющаяся саламандра Джексона в Гватемале и завод по производству бархатных кувшинов также в Индонезии.

Исследователи планируют провести дополнительное расследование в 2022 году, чтобы пометить отдельных сэнги с помощью GPS, чтобы ответить на дополнительные вопросы о том, как они живут.

Исследование было опубликовано в журнале PeerJ. Посмотрите первое видео о сомалийских сэнги ниже.

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