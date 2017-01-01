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Эти забавные животные: Самые крутые кадры конкурса Comedy Wildlife

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Жюри отобрало 40 работ.

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Международный конкурс смешных фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards 2019 подошёл к концу. Строгое жюри выбрало 45 снимков, среди которых позже выберут победителя. Пока можете посмотреть на работы и проголосовать за самый смешной кадр.

Посмотри также фото победителей конкурса прошлого года.

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Теги: Comedy Wildlife Photography Awards, фото, животные, конкурс
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