Создана рентгеновская карта Вселенной

Хотели бы вы иметь рентгеновское зрение? Новая необычная карта демонстрирует Вселенную в ярком рентгеновском излучении.

Ученые создали эту потрясающую рентгеновскую карту Вселенной, используя eROSITA ("Расширенное рентгеновское исследование с массивом телескопа для визуализации"), инструмент немецко-российской спутниковой миссии Spectrum-Röntgen-Gamma или Spektr-RG.

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Ученые завершили полное сканирование неба в течение примерно шести месяцев в поисках источников рентгеновского излучения - типа электромагнитного излучения высокой энергии. Эти источники рентгеновского излучения включают черные дыры, скопления галактик и остатки от взрывов сверхновых.

Обрабатывая небо, eROSITA обнаружила более миллиона источников рентгеновского излучения со всего космоса, причем большинство источников были активными ядрами галактик или светящимися компактными областями в центре галактик. Это число источников примерно удваивает количество известных рентгеновских источников, которые были обнаружены за 60-летнюю историю рентгеновской астрономии, согласно заявлению Института внеземной физики Макса Планка (MPE) в Гархинге, Германия. Изучая скопления галактик на этой новой подробной карте, исследователи надеются отследить, как растут эти космические структуры.

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"Это изображение всего неба полностью меняет то, как мы смотрим на энергетическую Вселенную", - сказал Питер Предел, главный исследователь eROSITA в MPE, в том же заявлении. "Мы видим такое множество деталей - красота изображений действительно потрясающая".

Поскольку эта новая рентгеновская карта не только ошеломительна, но и невероятно детальна, она может "революционизировать" то, как мы смотрим на космос, - сказал в том же заявлении глава высокоэнергетической астрофизической группы в MPE Кирпал Нандра.

"Имея миллион источников всего за шесть месяцев, eROSITA уже произвела революцию в рентгеновской астрономии, но это всего лишь часть того, что должно произойти", - сказал Нандра.

"Эта комбинация площади неба и глубины является трансформационной. Мы уже отбираем космологический объем горячей Вселенной, намного больший, чем это было возможно раньше. В течение следующих нескольких лет мы сможем исследовать еще дальше, туда, где первые гигантские космические структуры и сверхмассивные черные дыры формировались".

Напомним, ранее сообщалось, что в мультивселенной больше жизни, чем предполагалось.

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