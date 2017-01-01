Эволюцию Вселенной проследят по трехмерной карте

Магнитные поля позволят определить эволюцию нашей галактики и Вселенной.

Группа исследователей под руководством Австралийского национального университета (ANU) создала трёхмерную карту магнитного поля на небольшом участке Млечного Пути.

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По словам авторов работы, это первое томографическое измерение силы магнитного поля нашей галактики, которое улучшит наше понимание происхождения и эволюции Вселенной. Магнитное поле галактики и космическая пыль действуют как завеса, скрывающая излучение ранних стадий нашей Вселенной (Реликтовое излучение) и мешающая ученым тестировать космологические модели её эволюции. Теперь у исследователей есть средства для картирования силы магнитного поля во всех областях галактики.

Анализ данных позволил обнаружить, что сила галактики оказалась намного выше, чем считалось ранее. Большинство моделей, предсказывающих силу магнитного поля Млечного Пути, были основаны на наблюдениях, которые не могут рассматривать магнитное поле в трех измерениях. Новая работа стала важным шагом в понимании того, как высокоэнергетические космические лучи проходят через нашу галактику. Понимание структуры и силы магнитного поля может повысить шансы астрономов найти местоположение источников этого космического излучения.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые попытались объяснить трехмерность наблюдаемой Вселенной.

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