Сахар отключает нервную систему - исследование

Чрезмерное потребление сахара нарушает регулирование сытости, что приводит к перееданию.

Хорошо известно, что употребление пищи и напитков с высоким содержанием сахара не очень полезно для нас, но ученые продолжают разбираться в тонкостях того, как сладости влияют на здоровье. Последние данные получены от исследователей из Мичиганского университета, которые благодаря исследованиям на плодовых мушках обнаружили, что избыточное количество сахара может отключить важные нервные системы, связанные с регулированием сытости, что может привести к перееданию у людей.

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В то время как привычки питания и связанные с этим функции организма у плодовых мушек и людей сильно различаются, есть некоторые сходства. Насекомые оказались бесценной моделью для изучения различных аспектов здоровья человека благодаря множеству генов, которыми они с нами поделились, предлагая понимание того, как мы можем лечить болезнь Паркинсона, выявлять рак или решать проблемы, связанные с плохим сном.

Аналогично, нервные контуры, на которые плодовые мухи полагаются, чтобы обработать вкус сахара, имеют достаточно сходства с людьми, чтобы предложить ученым способ исследования действующей механики. К ним относится нейротрансмиттер дофамин, который играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга. Таким образом, исследователи разводили плодовых мушек с помощью генетического маркера в нейронах, продуцирующих дофамин, что позволяет им наблюдать за реакцией на потребление сахара.

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Кормление насекомых с высоким содержанием сахара действительно снижает и замедляет активность этих нейронов. Для дальнейших исследований команда внедрила молекулу в нейроны, которая позволила им активироваться до тех же уровней, что и у здоровых плодовых мушек с использованием света. Когда дофаминергические нейроны были активированы таким образом, команда обнаружила, что мухи на диете с высоким содержанием сахара съели эквивалент одного печенья, даже когда предлагали эквивалент целой коробки. Тем временем плодовые мухи, которые не получили пользы от активации нейронов, продолжали есть в течение нескольких часов из-за роли сахара в подавлении ощущения сытости.

"На диете с высоким содержанием сахара мы обнаруживаем, что дофаминергические нейроны плодовых мушек менее активны, потому что высокое потребление сахара снижает интенсивность сигнала сладости, исходящего изо рта", - говорит Моника Дус, ведущий исследователь исследования. "Животные используют эту обратную связь от дофамина, чтобы делать прогнозы о том, как будет полезна или наполнена пища. У мух с высоким содержанием сахара этот процесс нарушается - они получают меньше активации дофаминовых нейронов и в итоге едят больше, чем им нужно, что со временем заставляет их набирать вес".

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Ученые видят в этих жадных мухах свидетельство того, что из-за избытка сахара они пропускают сигналы сытости, на которые они обычно рассчитывают, когда узнают, что они сыты. Команда также обнаружила, что отказ от диеты с высоким содержанием сахара может полностью изменить процесс, восстанавливая дофаминергические нейроны до нормальной функции.

"Мы думаем, что по сути эта обработка сладости в дофаминергических нейронах, вероятно, используется как сигнал тревоги, чтобы заставить мозг начать замедляться", - говорит Дус. "Если этого процесса больше нет, вам придется подождать, пока другие подсказки не сообщат вам, что вы сыты. К тому времени вы уже съели много печенья".

Напомним, ранее сообщалось, что напитки с сахаром провоцируют риск смерти.