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Одну из причин диабета нашли в печени

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Диабет может возникать и от проблем с печенью.
Инсулинозависимость может возникать и при болезни печени
Инсулинозависимость может возникать и при болезни печени
etcetera.media

Ученые выделили людей с избыточной массой тела в отдельную группу и доказали, что у них причиной сахарного диабета второго типа может быть накопление жира в печени. Исследования показывают, что болезнь может развиваться даже без инсулинорезистентности, пишет EurekAlert.

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Уровень сахара в крови в основном регулируется двумя гормонами: инсулином, который снижает уровень глюкозы в крови и глюкагоном, которые его повышает. Под воздействием этих гормонов печень играет важную роль в регулировании уровня глюкозы путем ее производства и перераспределения.

Чтобы прояснить связь между митохондриями клеток печени, ожирением и диабетом, ученые сосредоточились на белке OPA1, который поддерживает структуру митохондрий. Для этого они отключили его у мышей и проследили за последствиями.

Затем ученые стали наблюдать за здоровыми грызунами и обнаружили, что их печень производила глюкозу вне зависимости от гормональных факторов. При избытке жира в печени такое перепроизводство глюкозы может привести к диабету.

«Наши выводы помогают объяснить развитие сахарного диабета второй типа у людей с жировой болезнью печени помимо очевидного дисбаланса инсулина», — заявили авторы. Теперь ученые намерены продолжить эксперимент и смоделировать развитие болезни у животных по этому сценарию.

Напомним, ранее сообщалось, что у больных диабетом нашли смертельную опасность.

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Теги: диабет, печень
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