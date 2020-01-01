Древний взрыв в ядре Млечного Пути зажег газ за пределами галактики

Этот взрыв могли видеть наши древние предки.

Космический телескоп НАСА им. Хаббла продолжает исследовать остатки мощного космического взрыва, видимого с Земли 3,5 миллиона лет назад.

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Расположенная в центре нашей галактики, Млечного Пути, сверхмассивная черная дыра, известная как Стрелец A * (Sgr A *), выпустила огромное количество энергии. Новые исследования показывают, что энергия была настолько распространена, что она освещала газ, связанный с двумя нашими спутниковыми галактиками: Большим Магеллановым Облаком и Малым Магеллановым Облаком.

"Вспышка была настолько мощной, что она осветила [газовый] поток, как рождественскую елку. Это было катастрофическое событие", - сказал Эндрю Фокс, главный исследователь исследования и астроном из Научного института космического телескопа (STScI) в Балтиморе. говорится в заявлении НАСА.

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Активность черной дыры, вероятно, исходила от большого водородного облака, в 100 000 раз превышающего массу Солнца, падающего на материал, кружащийся около черной дыры. Ультрафиолетовое излучение от последующего взрыва проникло намного выше и ниже плоскости нашей галактики, лишив атомы их электронов в Магеллановом потоке.

Чтобы узнать больше о древнем взрыве, мощные ультрафиолетовые глаза Хаббла вглядывались в квазары (ядра активных галактик) на фоне Магелланова потока. Это позволило спектрографу телескопа увидеть сигнатуры "возбужденных" (ионизированных) атомов в ультрафиолетовом свете. Исследователи также рассмотрели 10 квазаров за Ведущей рукой, которая является газообразной особенностью непосредственно перед Магеллановыми облаками на орбитах галактик вокруг Млечного Пути.

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"Когда свет от квазара проходит через интересующий нас газ, часть света с определенной длиной волны поглощается атомами в облаке", - сказала Элейн Фрейзер, специалист по исследованиям и измерительным приборам из STScI, которая участвовала в исследовании. в том же заявлении. "Когда мы смотрим на спектр света квазара на определенных длинах волн, мы видим свидетельства поглощения света, которые мы не увидели бы, если бы свет не прошел через облако. Из этого мы можем сделать выводы о самом газе".

Магелланов Поток - не единственная космическая структура, пострадавшая от взрыва Sgr A *. Десять лет назад исследователи обнаружили, что горячая плазма от взрыва все еще видна на расстоянии около 30 000 световых лет над и под плоскостью Млечного Пути. Космический телескоп НАСА Ферми с гамма-лучами обнаружил плазму, которая называется Ферми-пузыри, в 2010 году. Затем в 2015 году Хаббл исследовал пузыри, чтобы измерить, насколько быстро они расширяются, и узнать больше об их составе.

"Мы всегда думали, что Пузыри Ферми и Магелланов Поток отделены друг от друга и не связаны друг с другом и делают свои вещи в разных частях гало Галактики", - сказал Фокс, который также участвовал в исследовании Хаббла 2015 года. "Теперь мы видим, что одна и та же мощная вспышка от центральной черной дыры нашей галактики сыграла главную роль в обеих".

Напомним, ранее сообщалось, что Взрыв сверхновой уничтожил гигантских акул.