Взрыв сверхновой уничтожил гигантских акул

Сверхновая повлияла на животных в океане.

Примерно 2,6 миллиона лет назад небо над Землей озарилось светом на несколько недель или месяцев. Источником этого света стала вспышка сверхновой, находящейся на расстоянии примерно 150 световых лет от нашей планеты. Примерно через сто лет после угасания этой космической вспышки гигантский поток космической энергии, идущей от этого же взрыва, мог достичь нашей планеты и войти в атмосферу, вызывая изменения климата и вымирания крупных океанических животных, включая вид акул размером с автобус.

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Возможное влияние сверхновой – или нескольких сверхновых – на крупных животных, обитавших в океане, описано в новой научной работе, проведенной командой исследователей под руководством Адриана Мелотта (Adrian Melott), заслуженного профессора физики и астрономии Канзасского университета, США.



Согласно Мелотту, недавние научные работы, в которых описывается обнаружение на морском дне древних отложений изотопа железа-60, позволяют убедительно говорить о вспышке сверхновой в окрестностях Земли и даже определить время вспышки и расстояние до нее.



Изотоп железа-60 достаточно быстро подвергается самопроизвольному радиоактивному распаду, поэтому, если бы он присутствовал на Земле со времен ее формирования, то к настоящему времени его бы почти не осталось на нашей планете. Единственным возможным источником этого изотопа на Земле ученые называют сверхновую – или несколько разных сверхновых. Изученные отложения изотопа железа-60 указывают на два крупных события увеличения концентрации этого радиоактивного материала, состоявшиеся примерно 10 и 2,6 миллиона лет назад соответственно.

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Согласно команде Мелотта, эти сверхновые могли инициировать облучение Земли потоками жесткого излучения, которое, отражаясь от стенок так называемого Местного пузыря, в котором заключена наша Солнечная система, в течение многих лет (от 10000 до 100000 лет), могло бомбардировать нашу планету и привести к вымиранию ряда биологических видов. Это излучение содержало значительную мюонную компоненту, которая обусловливает возникновение раковых заболеваний у животных, в особенности у крупных животных, обитающих на мелководье, показывают исследователи. В частности, команда Мелотта показала, что излучение древней сверхновой могло обусловить вымирание крупнейшей акулы нашей планеты – акулы Мегалодон – размер взрослой особи которой составлял до 15-16 метров, а масса– до 50 тонн.



Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.

Напомним, ранее сообщалось, что на видео впервые засняли спящую акулу-людоеда.

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