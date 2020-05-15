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Переболевшим коронавирусом запретят заниматься сексом

Комментариев: 3
Как минимум еще месяц после выздоровления коронавирус может передаваться половым путем.
Коронавирус может передаваться половым путем
Коронавирус может передаваться половым путем
EPA/UPG

Новое исследование из Таиланда обнаружило, что коронавирус может жить в сперме даже после успешного выздоровления от этой болезни.

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Основываясь на китайском исследовании, эксперты из Таиланда предупреждают людей о том, что им следует избегать близости, поскольку существует высокая вероятность того, что вирус также может распространяться через сперму.

Исследование было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Вирават Маносутхи, старший медицинский эксперт из Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда, предположил, что запрет на секс должен распространяться в течение как минимум 30 дней после того, как пациент выздоровел от коронавируса.

Результаты китайского исследования взяли образцы спермы от 38 мужчин с COVID-19 в китайской провинции Хэнань. Первые образцы были взяты 26 января, а вторая партия - 16 февраля. Исследователи проанализировали образцы и обнаружили, что 16% мужчин, участвовавших в опросе, имели следы COVID-19 в их сперме.

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До сих пор неясно, может ли сама болезнь передаваться половым путем, но исследование предупреждает, что лучше предохраниться. В исследовании отмечалось, что “наличие вирусов в сперме может быть более распространенным, чем в настоящее время понимается, и нельзя предполагать, что традиционные вирусы, не передаваемые половым путем, полностью отсутствуют в секреции половых органов“.

Распространяясь главным образом через капли слюны, коронавирус еще не подтвержден для передачи через сперму. Исследование JAMA показало, что следы вируса в сперме могут быть там из-за несовершенного барьера между кровотоком и участком, где сперма образуется в яичках. Так что вирус, возможно, попал из крови в сперму.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус мутировал и имеет три разновидности.

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Теги: коронавирус, секс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.05.2020, 17:31
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гость
Таки да, и коронавирус дал осложение на мозги.
гость  (аноним)  15.05.2020, 17:30
Оценка:  0
гость
Ущербное, ты опять сбежало с Павловской?
БРОКЕР_666    15.05.2020, 17:15
Оценка:  0
БРОКЕР_666
пусть результаты исследований отдадут ордынскому минздраву и обеспечат их население контрацептивами, чтоб таких г0ндонов как к0цапы больше не рапространялось
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