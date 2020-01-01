Арбидол признали бесполезным при борьбе с коронавирусом

Испытания показали бесполезность многих популярных лекарств.

Группа китайских ученых опубликовала исследование в журнале Med издательства Cell, в котором опровергается польза некоторых противовирусных препаратов при борьбе с коронавирусом.

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Были исследованы три препарата - лопинавир+ритонавир и арбидол.

"Мы обнаружили, что они не улучшают клинические результаты, но могут вызвать побочные эффекты", - рассказал Линхуа Ли, замдиректора Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу (Китай) .

Эти препараты были протестированы, потому что они входили в список рекомендованных для лечения коронавируса лекарств. Его рекомендовали в Национальной комиссии здравоохранения (Китай) 19 февраля 2020 года. Эти препараты были одобрены на основании экспериментами in vitro и испытаний с коронавирусами SARS и MERS.

Всего в исследовании приняли участие 86 пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Из них 34 были выбраны случайно для приема лопинавир+ритонавир, а 35 - для арбидола. Еще 17 получали плацебо.

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Во всех трех группах были сходные результаты на контрольных точках после первой и второй недель. Ученые не обнаружили у наблюдаемых ни снижение симптомов коронавируса, ни улучшения результатов компьютерной томографии. Но в первых двух группах пациенты еще жаловались на диарею, тошноту и снижение аппетита, а у получавших плацебо вообще не было побочных эффектов.

"Судя по нашим выводам, врачи должны тщательно подумать, прежде чем выписывать инфицированным пациентам эти препараты", - добавил Линхуа Ли.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.