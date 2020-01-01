Исследование: Реальный масштаб распространения коронавируса больше

Уровень смертности ниже, но из-за того, что многие легко переносят заболевание.

Тесты делаются не всем, потому распространение коронавируса может быть больше EPA/UPG

По оценкам предварительных результатов исследования, предполагающих, что 320 тысяч взрослых в округе Лос-Анджелес инфицированы коронавирусом, заболевание распространено гораздо шире, чем это показывают современные тесты, а уровень смертности намного ниже.

Читай также: В Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса

Исследование, проведенное 10-11 апреля округом и Университетом Южной Калифорнии, показало, что примерно 4,1% взрослого населения округа, насчитывающего 8 миллионов, имеют антитела к вирусу. При учете погрешности уровень заражения варьировался от 2,8% до 5,6%, или примерно от 220 000 до 440 000 взрослых.

Исследование, которое подверглось критике со стороны некоторых сторонних экспертов, следует за другим исследованием, которое предположило, что у большего числа людей был коронавирус, чем это было определено ранее при тестировании. Многие переболели без симптомов или не чувствовали себя достаточно больными, чтобы искать тест. Но это также означает, что все больше людей были носителями вируса, который убил более 1200 человек в Калифорнии.

Но специалисты по здравоохранению подчеркнули, что результаты не означают, что люди должны прекратить практиковать социальное дистанцирование и должны полагать, что большинство людей по-прежнему подвержены вирусу.

"Учитывая высокий процент людей, которые могли быть инфицированы в какой-то момент COVID-19, мы должны предположить, что в любой момент времени мы могли быть инфицированы и что все другие люди, с которыми мы контактируем, также могли заразиться ", - сказала директор организации общественного здравоохранения Барбара Феррер.

Напомним, ранее сообщалось, что Билла Гейтса обвинили в распространении коронавируса.