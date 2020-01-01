Интересный факт дня: Взрыв сверхновой стал причиной вымирания на Земле

Массовое вымирание 2,6 миллионов лет назад связали со взрывом звезды.

Около 2,6 миллиона лет назад странный яркий свет осветил доисторическое небо и был виден недели или месяцы. Это была сверхновая на расстоянии около 150 световых лет от Земли. В течение нескольких сотен лет, спустя много времени после того, как странный свет на небе уменьшился, цунами из космической энергии от этого взрыва достигло нашей планеты и нанесло удар по атмосфере, поменяв климат и вызвав массовое вымирание крупных морских животных. в том числе акул-мегалодонов.

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Влияние такой сверхновой - и, возможно, более чем одной - на жизнь большого океана подробно описано в статье, только что опубликованной в Astrobiology.

“Я проводил подобные исследования около 15 лет, и всегда в прошлом это основывалось на том, что мы в целом знаем о Вселенной - что эти сверхновые должны были воздействовать на Землю в то или иное время“, - сказал ведущий автор Адриан. Мелотт, почетный профессор физики и астрономии в Университете Канзаса. “На этот раз все по-другому. У нас есть доказательства близлежащих событий в определенное время. Мы знаем о том, как далеко они были, поэтому мы можем реально рассчитать, как это повлияло бы на Землю, и сравнить это с тем, что мы знаем о том, что произошло в это время“.

Мелотт сказал, что недавние документы, раскрывающие древние отложения на железном дне изотопов железа-60, предоставили свидетельство о времени и расстоянии до сверхновой.

“Еще в середине 1990-х люди говорили: “ищите железо-60. Это контрольный сигнал, потому что нет другого способа ему добраться до Земли, кроме как от сверхновой“. Поскольку железо-60 является радиоактивным, если бы оно образовалось вместе с Землей, его уже давно бы не было. Есть споры о том, была ли поблизости только одна сверхновая или целая цепь из них. Я как бы одобряю комбинацию из двух - большую цепочку, которая была необычайно мощной и тесной. Если вы посмотрите на остатки железа-60, то есть огромный всплеск 2,6 миллиона лет назад, но есть избыточный разбросанный след назад 10 миллионов лет“.

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Соавторами Мелотта были Франциоль Мариньо из Федерального университета Сан-Карлос в Бразилии и Лаура Получчи из Федерального университета до ABC, также в Бразилии.

По словам команды, другие свидетельства серии сверхновых находятся в самой архитектуре локальной вселенной.

“У нас есть Местный пузырь в межзвездной среде“, - сказал Мелотт. “Мы находимся в гигантском регионе длиной около 300 световых лет. В основном это очень горячий газ с очень низкой плотностью - почти все газовые облака были сметены из него. Лучший способ создать такой пузырь - это взрыв целой кучи сверхновых, и это, кажется, хорошо согласуется с идеей цепочки. Когда мы делаем расчеты, они основываются на идее, что энергия сверхновой проносится мимо Земли. Но с Местным Пузырем космические лучи как бы отскакивают от сторон, и космические лучи попадают на Землю на протяжении от 10 000 до 100 000 лет“.

Мы живем в большом пузыре eurekalert.org

Независимо от того, была ли одна сверхновая или их серия, энергия сверхновой, которая распространяла железо-60 по всей планете, также вызывала проникающие частицы, называемые мюонами, чтобы осыпать Землю, вызывая рак и мутации - особенно для более крупных животных.

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“Лучшим описанием мюона был бы очень тяжелый электрон, но мюон в пару сотен раз массивнее, чем электрон“, - сказал Мелотт. “Они очень проникающие. Даже сейчас многие из них проходят через нас. Почти все они проходят безвредно, но около одной пятой нашей радиационной дозы исходит от мюонов. Но когда эта волна космических лучей попадает на Землю, количество мюонов увеличивается на несколько сотен. Лишь небольшая их часть будет взаимодействовать каким-либо образом, но когда их число настолько велико и их энергия настолько велика, вы получаете повышенные мутации и рак - это будут основные биологические эффекты. Уровень заболеваемости раком возрастет примерно на 50 процентов для существа размером с человека - и чем он больше, тем хуже. Для слона или кита доза облучения возрастает“.

Сверхновая 2.6 миллиона лет назад может быть связана с вымиранием морской мегафауны на границе плиоцена и плейстоцена, где, по оценкам, вымерло 36 процентов видов. Вымирание было сосредоточено в прибрежных водах, где более крупные организмы могли бы получать большую дозу радиации от мюонов.

По мнению авторов новой статьи, ущерб от мюонов распространялся бы вниз на сотни метров в океанские воды, становясь менее серьезным на больших глубинах.

Напомним, ранее сообщалось, что на наскальном рисунке нашли взрыв сверхновой звезды.