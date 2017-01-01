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Ученые воссоздали взрыв сверхновой в виде визуализации

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Теперь можно рассмотреть взрыв звезды в подробностях.
Крабовидная туманность
Крабовидная туманность
NASA

Взрыв сверхновой звезды, которой наблюдался на Земле в 1054 году, создали трехмерную модель. Взрыв звезды описали наблюдали в Китае, описав его как появление новой звезды, в шесть раз ярче Венеры. 

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Звезду наблюдали на небе почти месяц. Жители Америки также в петроглифах запечатлели это событие. 

Сейчас эта взорвавшаяся сверхновая известна нам как Крабовидная туманность. 

Специалисты по визуализации из программы NASA Universe of Learning объединили инфракрасное и рентгеновское зрение обсерваторий, создав взрыв сверхновой.

Визуализация основана на изображениях рентгеновской обсерватории Чандра и космических телескопов Хаббла и Спитцера.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы показали видео взрыва сверхновой звезды.

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Теги: сверхновая, звезда, астрономия
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