Ученые воссоздали взрыв сверхновой в виде визуализации

Теперь можно рассмотреть взрыв звезды в подробностях.

Взрыв сверхновой звезды, которой наблюдался на Земле в 1054 году, создали трехмерную модель. Взрыв звезды описали наблюдали в Китае, описав его как появление новой звезды, в шесть раз ярче Венеры.

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Звезду наблюдали на небе почти месяц. Жители Америки также в петроглифах запечатлели это событие.

Сейчас эта взорвавшаяся сверхновая известна нам как Крабовидная туманность.

Специалисты по визуализации из программы NASA Universe of Learning объединили инфракрасное и рентгеновское зрение обсерваторий, создав взрыв сверхновой.

Визуализация основана на изображениях рентгеновской обсерватории Чандра и космических телескопов Хаббла и Спитцера.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы показали видео взрыва сверхновой звезды.