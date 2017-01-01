Ученые воссоздали взрыв сверхновой в виде визуализации
Взрыв сверхновой звезды, которой наблюдался на Земле в 1054 году, создали трехмерную модель. Взрыв звезды описали наблюдали в Китае, описав его как появление новой звезды, в шесть раз ярче Венеры.
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Звезду наблюдали на небе почти месяц. Жители Америки также в петроглифах запечатлели это событие.
Сейчас эта взорвавшаяся сверхновая известна нам как Крабовидная туманность.
Специалисты по визуализации из программы NASA Universe of Learning объединили инфракрасное и рентгеновское зрение обсерваторий, создав взрыв сверхновой.
Визуализация основана на изображениях рентгеновской обсерватории Чандра и космических телескопов Хаббла и Спитцера.
Напомним, ранее сообщалось, что астрономы показали видео взрыва сверхновой звезды.
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