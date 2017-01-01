Астрономы пытаются рассчитать скорость расширения Вселенной

Использование разных методов лишь усиливает путаницу.

Как известно, расстояния между галактиками увеличиваются, Вселенная расширяется. Для описания этого процесса имеется космологический закон, называющийся законом Хаббла. Одна из составляющих закона — постоянная Хаббла: коэффициент, описывающий скорость разбегания галактик. Для определения данного коэффициента в арсенале ученых имеется несколько методов, однако эти методы приводят к двум различным, несогласующимся величинам.

Читай также: Ученые сообщили о сверхбыстром расширении Вселенной

Некоторые методы, опирающиеся на использование света от сверхновых и пульсирующих переменных звезд Цефеид, определяют, что объекты удаляются от Земли со скоростью, увеличивающейся на 73 километра в секунду на каждые 3,26 миллиона световых лет, то есть на каждый мегапарсек. Другие же методы, которые используют реликтовое излучение (электромагнитное излучение, доходящее до нас из ранней Вселенной), получают величину примерно в 67 км/с на мегапарсек. Такое расхождение в получаемых величинах ученые пока объяснить не могут.

Впрочем, недавно специалисты, занимающиеся Dark Energy Survey, используя измерения на основе сверхновых, получили постоянную Хаббла, равную 67,7 км/с на мегапарсек: в общем, очень близкую к величине, получаемой методами на основе реликтового излучения.

Читай также: Космическое пианино. Немецкий физик предложил отказаться от теории расширения Вселенной

Вскоре же после выхода в свет результатов DES вышли два новых исследования, пытающихся объяснить расхождение в получаемых коэффициентах. В одной из работ исследователи попытались уменьшить данное расхождение, предложив иную датировку периода рекомбинации — эпохи, начавшейся через несколько сотен тысяч лет после Большого взрывы, когда начали формироваться первые нейтральные атомы водорода. В другой же работы вводится понятие "ранней темной энергии" — некоторой силы, отвечавшей за расширение Вселенной в далеком прошлом и сейчас более не активной.

Физики и до этого полагали, что существовало две фазы расширения Вселенной: одна — сразу после Большого взрыва, когда расширение было очень быстрым, и другая, которую мы можем наблюдать сейчас. "Мы говорим о том, что нечто похожее могло происходить и в другое время в истории Вселенной", — отмечает Вивиан Поулин (Vivian Poulin), один из авторов второго исследования, порталу Gizmodo.

На данный момент, как отмечается, обе новые идеи находятся лишь на начальном этапе разработки — работы, посвященные им, были пока опубликованы лишь в электронной библиотеке arXiv и им еще предстоит пройти рецензирование. Кроме того, обе работы вышли слишком рано после публикации результатов DES, чтобы рассматривать последние. Несмотря на это, как говорит Мэтт Бакли (Matt Buckey), физик, не участвовавший ни в одном из описываемых исследований, исследователи, определенно, задаются верными вопросами; впрочем, он также подчеркнул, что любая новая теория должна учитывать все существующие данные.

Напомним, ранее ученые воссоздали модель Вселенной, пытаясь понять, как она расширяется.