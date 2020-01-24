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В крови человека обнаружили новый неизвестный компонент

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В кровотоке плавают митохондрии, которые ранее обнаруживали только в клетках.
В крови обнаружены митохондрии
В крови обнаружены митохондрии
newatlas.com

Исследователи из Исследовательского института рака Монпелье (IRCM) обнаружили новый компонент в крови, который никогда ранее там не обнаруживался. Митохондрии обычно находятся внутри клеток, но команда обнаружила, что они самостоятельно плавают в кровотоке.

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Часто называемые мощными клетками, митохондрии являются органеллами, которые играют ключевую роль в метаболизме энергии и передаче сигналов клетками. Иногда они обнаруживаются вне клеток, но обычно только в виде фрагментов внутри тромбоцитов.

Но после семилетнего исследования группа IRCM нашла полные и полностью функционирующие митохондрии в плазме крови, содержащиеся внутри высокостабильных структур. Используя электронную микроскопию, исследователи проанализировали образцы плазмы примерно от 100 человек и обнаружили до 3,7 миллиона таких митохондриосодержащих структур на миллилитр плазмы.

Первоначально команда была проинформирована о наличии митохондрий в крови, что показало, что плазма крови человека может содержать до 50000 раз больше митохондриальной ДНК, чем другие типы ДНК. Это подразумевало, что целые митохондрии циркулировали через кровоток внутри стабильных защитных структур.

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"Когда мы рассматриваем огромное количество внеклеточных митохондрий, обнаруженных в крови, мы должны спросить, почему такого открытия не было сделано раньше", - говорит Ален Тьерри, ведущий исследователь исследования. "Наша команда накопила опыт в специфическом и чувствительном обнаружении ДНК в крови, работая над фрагментацией внеклеточной ДНК, полученной, в частности, из митохондрий".

Открытие означает, что эти внеклеточные митохондрии должны играть какую-то биологическую роль. Команда предполагает, что это может помочь вызвать иммунные и воспалительные реакции и помочь клеткам общаться друг с другом.

Напомним, ранее сообщалось, что клетки крови научились делать из кожи.

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Теги: кровь, клетки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.01.2020, 15:46
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гость
Миттоохандэедриитт тваю на леффа, ох и нашли жа, как такоя магёт быть?
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