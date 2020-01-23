Интересный факт дня: Стресс может вызвать резкое поседение

Поседеть за ночь можно, считают ученые.

Возможно, вы слышали, что стресс может сделать ваши волосы седыми, но команда ученых из Гарварда недавно обнаружила причину такого феномена.

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Ученые давно поняли, что седые волосы - это результат естественного процесса старения, определенных нарушений пигмента / фолликула и стресса. Но до сих пор мы никогда не знали точно, какую роль играет стресс в возникновении седых волос. Предыдущие теории настаивали на том, что стресс каким-то образом ускоряет процесс старения или вызывает аутоиммунный ответ.

Но, как выясняется, специфический тип стресса, связанный с реакцией мозга "бежать или драться", является виновником поседения. Когда мы испытываем этот тип стресса, это вызывает ответ симпатического нерва, который активирует стволовые клетки, ответственные за окрашивание наших волос.

"Наше исследование демонстрирует, что активность нейронов, вызванная острым стрессом, может приводить к быстрой и постоянной потере соматических стволовых клеток, и иллюстрирует пример, в котором на поддержание соматических стволовых клеток напрямую влияет общее физиологическое состояние организма", - написали ученые.

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Как они все это выяснили? Ну, эта часть на самом деле немного ужасна. Они подвергали лабораторных мышей воздействию трех различных типов стресса: физическая сдержанность, физическая боль и психологический стресс. Каждый стресс заставлял мышей седеть.

Затем исследователи начали искать неисправности, чтобы увидеть, что на самом деле вызывает поседение. Подозревая надпочечники, они снова провели тесты на мышах, у которых их удалили. У этих мышей по-прежнему наблюдалось поседение, поэтому они попробовали еще раз, подавляя другие гормональные процессы. В конце концов, исследователи обнаружили, что симпатическая нервная реакция вызывает перегрузку стволовых клеток, ответственных за седые волосы. Как только они заблокировали эту реакцию, мыши перестали седеть.

Теперь осталось понять, для чего это было эволюционно отобрано. Так как седые волосы чаще всего связаны с возрастом, это может быть связано с опытом, лидерством и доверием. И животное, которое перенесло достаточно стресса, чтобы "заработать" седые волосы, занимает более высокое место в социальном порядке, чем обычные животные.

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