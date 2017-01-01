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Интересный факт дня: Вирус папилломы защищает от рака

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ВПЧ принято ассоциировать с повышенными рисками рака. Исследование американских ученых показывает, что онкогенные типы вируса папилломы человека не провоцируют, а защищают от рака кожи.
Папиллома спасает от рака кожи
Папиллома спасает от рака кожи

Существует более 100 штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ), из которых не менее 14 повышают риски развития опухоли шейки матки, головы и шеи и других типов рака. Сегодня большинство людей, ведущих половую жизнь, заражаются одним или несколькими штаммами вируса. В новом исследовании американских ученых приводится первое доказательство, что не онкогенные штаммы ВПЧ усиливают иммунную защиту против развития рака кожи, пишет Daily Mail.

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Исследование показало, что неонкогенные штаммы ВПЧ увеличивают производство Т-клеток, которые помогают бороться с раковыми заболеваниями.

Другими словами, присутствие «хорошего» штамма вируса на коже активирует иммунную систему, и косвенно это помогает сопротивляться раку кожи.

Ученые провели эксперименты на образцах клеток опухоли кожи от человека и мышей и обнаружили, что присутствие не онкогенных штаммов ВПЧ меняло иммунную систему против опухоли. Иммунная система распознавала вирус, хотя он и не вызывал негативных последствий для организма, и направляла туда Т-клетки для защиты. На самом деле Т-клетки помогали бороться со сквамозной карциномой — распространенным типом рака кожи.

Затем ученые наблюдали, как присутствие ВПЧ влияло на развитие рака у мышей. Команда обнаружила, что опухоль росла быстрее у мышей без ВПЧ.

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Авторы продолжат исследования, чтобы выяснить, как можно использовать не онкогенные штаммы вируса для профилактики рака кожи.

Онкогенные штаммы ВПЧ, главным образом штаммы 16 и 18, являются причиной развития рака шейки матки в 70% случаев, однако ранняя вакцинация способна защитить организм. Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцинация девочек в подростковом возрасте способна полностью искоренить заболевание. И на примере Австралии становится очевидным, что эта стратегия действительно способна справиться с раком шейки матки. 

Напомним, ранее сообщалось, что антарктический лед выделяет радиацию.

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Теги: интересные факты, вирус.
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