Интересный факт дня: Вирус папилломы защищает от рака

ВПЧ принято ассоциировать с повышенными рисками рака. Исследование американских ученых показывает, что онкогенные типы вируса папилломы человека не провоцируют, а защищают от рака кожи.

Существует более 100 штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ), из которых не менее 14 повышают риски развития опухоли шейки матки, головы и шеи и других типов рака. Сегодня большинство людей, ведущих половую жизнь, заражаются одним или несколькими штаммами вируса. В новом исследовании американских ученых приводится первое доказательство, что не онкогенные штаммы ВПЧ усиливают иммунную защиту против развития рака кожи, пишет Daily Mail.

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Исследование показало, что неонкогенные штаммы ВПЧ увеличивают производство Т-клеток, которые помогают бороться с раковыми заболеваниями.

Другими словами, присутствие «хорошего» штамма вируса на коже активирует иммунную систему, и косвенно это помогает сопротивляться раку кожи.

Ученые провели эксперименты на образцах клеток опухоли кожи от человека и мышей и обнаружили, что присутствие не онкогенных штаммов ВПЧ меняло иммунную систему против опухоли. Иммунная система распознавала вирус, хотя он и не вызывал негативных последствий для организма, и направляла туда Т-клетки для защиты. На самом деле Т-клетки помогали бороться со сквамозной карциномой — распространенным типом рака кожи.

Затем ученые наблюдали, как присутствие ВПЧ влияло на развитие рака у мышей. Команда обнаружила, что опухоль росла быстрее у мышей без ВПЧ.

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Авторы продолжат исследования, чтобы выяснить, как можно использовать не онкогенные штаммы вируса для профилактики рака кожи.

Онкогенные штаммы ВПЧ, главным образом штаммы 16 и 18, являются причиной развития рака шейки матки в 70% случаев, однако ранняя вакцинация способна защитить организм. Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцинация девочек в подростковом возрасте способна полностью искоренить заболевание. И на примере Австралии становится очевидным, что эта стратегия действительно способна справиться с раком шейки матки.

Напомним, ранее сообщалось, что антарктический лед выделяет радиацию.