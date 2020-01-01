2019-й стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений

На первом месте - 2016-й.

Согласно двум отдельным анализам (один проведен НАСА, а другой Национальным управлением океанических и атмосферных исследований), 2019 год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений.

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В каждом исследовании сравнивались данные о температуре Земли за 2019 г. с историческими данными, которые начинались в 1880 г. Из этих 140 лет только 2016 г. был теплее, чем прошлый год. Анализ также показывает, что пять самых жарких лет в истории были пятью годами, начинающимися в 2015 году.

"Десятилетие, которое только что закончилось, явно является самым теплым за всю историю наблюдений", - говорится в заявлении Гэвина Шмидта, директора Института космических исследований им. Годдарда при Нью-Йорке. "Каждое десятилетие с 1960-х годов явно было теплее, чем прежде".

Согласно отчету NOAA о температуре, 2019 год также был 43-м годом подряд, когда наблюдалось превышение средних глобальных температур суши и океана. Этот анализ, как и аналогичный анализ, проведенный НАСА, основан на данных, собранных с более чем 20 000 станций по всему миру.

Повышение температуры - не единственное изменение климата, которое отслеживают ученые федерального правительства. Второй анализ NOAA, опубликованный 8 января, показал, что в США 2019 год был также вторым самым влажным годом за всю историю наблюдений, и только в 1973 году наблюдалось больше осадков.

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В том же отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований также были учтены стихийные бедствия, связанные с погодой и климатом, которые обошлись США в 1 млрд долларов или более. В 2019 году в США произошло 14 таких событий, включая лесные пожары в Калифорнии, наводнения вдоль рек Миссури и Миссисипи, торнадо на юге и тропический шторм Имельда в Техасе и ураган Дориан на побережье Атлантического океана. Эти события дополняют десятилетие, в котором произошло больше таких бедствий с поправкой на инфляцию, чем в предыдущем десятилетии.

Связи между суровыми погодными явлениями и более широкими изменениями климата являются сложными, но полученные данные говорят о растущей экстремальности погоды на Земле. Изменения температуры, включая среднее глобальное повышение температуры поверхности, являются лишь одним из аспектов этих изменений.

"В 2015 году мы пересекли границу с потеплением более чем на 2 градуса по Фаренгейту, и мы вряд ли вернемся назад", - говорится в заявлении Шмидта. "Это показывает, что происходящее является постоянным, а не случайным из-за некоторого погодного явления: мы знаем, что долгосрочные тенденции обусловлены повышением уровня парниковых газов в атмосфере".

Напомним, ранее сообщалось, что климатические изменения приобрели катастрофический характер.