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2019-й стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений

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На первом месте - 2016-й.
На графике показано, как температуры 2019 года сравниваются со средними историческими значениями
На графике показано, как температуры 2019 года сравниваются со средними историческими значениями
NASA

Согласно двум отдельным анализам (один проведен НАСА, а другой Национальным управлением океанических и атмосферных исследований), 2019 год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений.

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В каждом исследовании сравнивались данные о температуре Земли за 2019 г. с историческими данными, которые начинались в 1880 г. Из этих 140 лет только 2016 г. был теплее, чем прошлый год. Анализ также показывает, что пять самых жарких лет в истории были пятью годами, начинающимися в 2015 году.

"Десятилетие, которое только что закончилось, явно является самым теплым за всю историю наблюдений", - говорится в заявлении Гэвина Шмидта, директора Института космических исследований им. Годдарда при Нью-Йорке. "Каждое десятилетие с 1960-х годов явно было теплее, чем прежде".

Согласно отчету NOAA о температуре, 2019 год также был 43-м годом подряд, когда наблюдалось превышение средних глобальных температур суши и океана. Этот анализ, как и аналогичный анализ, проведенный НАСА, основан на данных, собранных с более чем 20 000 станций по всему миру.

Повышение температуры - не единственное изменение климата, которое отслеживают ученые федерального правительства. Второй анализ NOAA, опубликованный 8 января, показал, что в США 2019 год был также вторым самым влажным годом за всю историю наблюдений, и только в 1973 году наблюдалось больше осадков.

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В том же отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований также были учтены стихийные бедствия, связанные с погодой и климатом, которые обошлись США в 1 млрд долларов или более. В 2019 году в США произошло 14 таких событий, включая лесные пожары в Калифорнии, наводнения вдоль рек Миссури и Миссисипи, торнадо на юге и тропический шторм Имельда в Техасе и ураган Дориан на побережье Атлантического океана. Эти события дополняют десятилетие, в котором произошло больше таких бедствий с поправкой на инфляцию, чем в предыдущем десятилетии.

Связи между суровыми погодными явлениями и более широкими изменениями климата являются сложными, но полученные данные говорят о растущей экстремальности погоды на Земле. Изменения температуры, включая среднее глобальное повышение температуры поверхности, являются лишь одним из аспектов этих изменений.

"В 2015 году мы пересекли границу с потеплением более чем на 2 градуса по Фаренгейту, и мы вряд ли вернемся назад", - говорится в заявлении Шмидта. "Это показывает, что происходящее является постоянным, а не случайным из-за некоторого погодного явления: мы знаем, что долгосрочные тенденции обусловлены повышением уровня парниковых газов в атмосфере".

Напомним, ранее сообщалось, что климатические изменения приобрели катастрофический характер.

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Теги: климат, температура, итоги 2019 года
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