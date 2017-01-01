Июнь 2019 года стал самым жарким в истории

Первый месяц лета удивил своей жарой.

Согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США, средняя температура в июне 2019 года в целом по планете оказалась на 0,95 градуса Цельсия выше глобальной средней температуры в 15,5 градуса Цельсия — и таким образом, этот июнь является самым жарким из зарегистрированных (за последние 140 лет). При этом это уже девятый самый жаркий июнь, зарегистрированный в 2010-х годах.

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Что касается конкретных стран и регионов, то, например, на Аляске этот июнь оказался вторым наиболее жарким июнем за все время (наблюдения ведутся с 1925 года). Гавайские острова пережили самый жаркий июнь в истории — то же касается, например, и Австрии, Германии, Венгрии, передает LiveScience.

При этом, как отмечается, июнь текущего года является двадцатым подряд июнем с ледовым покровом ниже среднего в Арктике и четвертым подряд с ледовым покровом ниже среднего в Антарктике. При этом ледовый покров в Антарктике оказался наименьшим за всю, 41-летнюю историю наблюдений — был побит рекорд 2002 года, составлявший 160,580 км2.

Все это, безусловно, является результатом изменения климата. «Климат, по определению, является долгосрочными средними показателями погоды, за многие годы, — объяснял профессор Питтсбургского университета Джозеф Верне (Josef Werne) порталу LiveScience. — Один холодный (или теплый) месяц или сезон почти не связан с климатом в целом. Когда же холодные (или теплые) годы становятся все более и более регулярными, мы начинаем воспринимать это как изменение в климате, а не просто как годы, аномальные по части погоды».

Напомним, ранее сообщалось, что 2019 год может стать рекордно жарким в Арктике.