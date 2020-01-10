Раскрыта тайна загадочного гула по всему миру

Таким образом появился подводный вулкан.

В мае и июне 2018 года агентства по мониторингу землетрясений регистрировали множество сейсмических сигналов в виде гудящего звука. А в ноябре такие сигналы длились до 30 минут.

Звук из преисподней, как называли его сейсмологи, издавался при образовании нового подводного вулкана.

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Большое количество слабых землетрясений зафиксировали на острове Майотта в Индийском океане. Там произошло 7 000 тектонических землетрясений. Такие частые толчки регистрируются, когда тектонические плиты Земли застревают. И давление, образующееся при движении, вызывает землетрясение.

Самые сильные толчки достигли магнитуды 5,9 в мае 2018 года.

Ученые в тот момент зафиксировали 407 длиннопериодных сейсмических сигналов. Такой сигнал похож на громкий гул. И звук длительностью 20 до 30 минут может быть обнаружен за сотни километров.

Эти сигналы находились в 22 километрах от восточного побережья острова. Сам остров же опустился в море на 14 сантиметров.

Как считают сейсмологи, сначала возле острова быстро поднялась магма из мантии. Это открыло канал на дне океана, что дало магме вытекать и формировать подводный вулкан.

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После образования вулкана сейсмическая активность снизилась, но начались длиннопериодные сейсмические сигналы.

"Мы интерпретируем это как признак разрушения глубокой магматической камеры у побережья Майотты. Это самый глубокий и самый большой магматический резервуар в верхней мантии на сегодняшний день, который начинает внезапно опустошаться, - сказала Элеонора Ривалта, соавтор исследования из Немецкого центра геонаук GFZ.

"Поскольку морское дно лежит в 3 километрах от поверхности воды, почти никто не заметил такого огромного извержения. Однако сегодня на острове Майотта все еще существуют возможные опасности, поскольку земная кора над глубоким резервуаром может продолжать разрушаться, вызывая сильные землетрясения", - добавил Торстен Дам, соавтор исследования и профессор геофизики и сейсмологии в Университете Потсдама в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Калифорнии угрожает разрушительное подводное землетрясение.