Ученые поняли причину непонятного гула по всей планете

Виноват подводный вулкан.

Ученые обнаружили один из крупнейших подводных вулканов, определив источник загадочной сейсмической активности, которая была зарегистрирована в ноябре 2018 года между Мадагаскаром и восточным побережьем Африки. Его высота над уровнем дна составляет 0,8 километра. Об этом сообщается в пресс-релизе на Live Science.

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Гул, который звучал на одной сверхнизкой частоте, был зафиксирован сейсмографами по всему миру. Обычно сейсмические волны регистрируются на нескольких частотах. Кроме того, ученые не обнаружили признаки активности, которая характерна для землетрясений. При этом остров Майотта сдвинулся на несколько сантиметров на юго-восток.

Исследователи объяснили феномен рождением нового подводного вулкана, расположенного в 50 километрах от восточного побережья острова. В пользу этой версии также говорило то, что местные жители с середины прошлого года почти каждый день испытывали слабые толчки, чье количество достигло 1800. В мае 2018 года произошло более сильное землетрясение магнитудой 5,8, которое стало одним из крупнейших в регионе.

Подводный вулкан livescience.com

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Геологи проанализировали данные сейсмометров, расположенных на глубине вблизи источника сейсмической активности. Оказалось, что глубоко, под дном, находится крупная магматическая камера, в которой содержится около пяти кубических километров магмы. Гул связан с выходом магмы из камеры, в результате чего происходит опускание земной коры. Известно, что за последний год Майотта опустилась на 13 сантиметров.

Напомним, ранее сообщалось, что на дне океана обнаружили природную бомбу.

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