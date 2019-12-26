Что скрывает атом: Как ученые пытаются понять его структуру

Сейчас есть две теории, которые объясняют, что происходит внутри атома.

Никто на самом деле не знает, что происходит внутри атома. Но две конкурирующие группы ученых думают, что они поняли это. И оба стремятся доказать, что их собственное видение верно.

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Вот что мы знаем наверняка: электроны проникают вокруг "орбиталей" во внешней оболочке атома. И затем, прямо в центре этого пространства, есть крошечное ядро ​​- плотный узел протонов и нейтронов, которые дают атому большую часть его массы. Эти протоны и нейтроны собираются вместе. И число этих протонов и нейтронов определяет, является ли атом железом, кислородом или ксеноном, и является ли он радиоактивным или стабильным.

Тем не менее, никто не знает, как эти протоны и нейтроны (вместе известные как нуклоны) ведут себя внутри атома. Вне атома протоны и нейтроны имеют определенные размеры и формы. Каждая из них состоит из трех более мелких частиц, называемых кварками, и взаимодействия между этими кварками настолько интенсивны, что никакая внешняя сила не может деформировать их, даже мощные силы между частицами в ядре. Но на протяжении десятилетий исследователи знали, что теория в некотором роде неверна. Эксперименты показали, что внутри ядра протоны и нейтроны кажутся гораздо большими, чем они должны быть. Физики разработали две конкурирующие теории, которые пытаются объяснить это странное несоответствие, и сторонники каждой из них совершенно уверены, что другая неверна. Однако оба лагеря согласны с тем, что каков бы ни был правильный ответ, он должен исходить из области, выходящей за пределы их собственных.

По крайней мере, с 1940-х годов физики знали, что нуклоны движутся по узким маленьким орбитам внутри ядра, сказал Жиральд Миллер, физик-ядерщик из Вашингтонского университета, в интервью журналу Live Science. Нуклоны, ограниченные в своих движениях, имеют очень мало энергии. Они не убегают, сдерживаясь силой.

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В 1983 году физики из Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) заметили нечто странное: пучки электронов отскакивали от железа не так, как они отскакивали от свободных протонов. Это было неожиданно; если бы протоны внутри водорода были того же размера, что и протоны внутри железа, электроны должны были отскочить почти таким же образом.

Но со временем ученые пришли к выводу, что это проблема размера. По какой-то причине протоны и нейтроны внутри тяжелых ядер действуют так, как будто они намного больше, чем когда они находятся вне ядер. Исследователи называют это явление эффектом ЭМС. Это нарушает существующие теории ядерной физики.

Ор Хен, физик-ядерщик из Массачусетского технологического института, имеет идею, которая потенциально может объяснить, что происходит.

По его словам, в то время как кварки, субатомные частицы, которые составляют нуклоны, сильно взаимодействуют внутри данного протона или нейтрона, кварки в разных протонах и нейтронах не могут сильно взаимодействовать друг с другом. Сила внутри нуклона настолько сильна, что затмевает силу, удерживающую нуклоны в других нуклонах.

"Представь, что ты сидишь в своей комнате и разговариваешь с двумя твоими друзьями с закрытыми окнами", - сказала Хен.

Трио в комнате - это три кварка внутри нейтрона или протона. На улице дует легкий ветерок. Этот легкий ветерок - это сила, удерживающая протон или нейтрон в соседних нуклонах, которые находятся "за пределами" окна. Хен сказал, что даже если немного пробраться через закрытое окно, это вряд ли повлияет на тебя.

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И пока нуклоны остаются на своих орбиталях, это так. Однако, по его словам, недавние эксперименты показали, что в любой момент времени около 20% нуклонов в ядре фактически находятся за пределами своих орбиталей. Вместо этого они в паре с другими нуклонами, взаимодействуя в "корреляциях ближнего действия". В этих обстоятельствах взаимодействия между нуклонами имеют гораздо большую энергию, чем обычно. Это потому, что кварки протыкают стенки своих отдельных нуклонов и начинают напрямую взаимодействовать, и эти взаимодействия между кварками намного более мощные, чем взаимодействия нуклонов с нуклонами.

Эти взаимодействия разрушают стены, разделяющие кварки внутри отдельных протонов или нейтронов, сказал Хен. Кварки, составляющие один протон, и кварки, составляющие другой протон, начинают занимать одно и то же пространство. Это заставляет протоны (или нейтроны, в зависимости от обстоятельств) растягиваться и размываться, сказал Хен. Они сильно растут, хотя и в течение очень коротких периодов времени. Это искажает средний размер всей когорты в ядре, создавая ЭМС-эффект.

По словам Хена, большинство физиков в настоящее время принимают эту интерпретацию эффекта ЭМС. И Миллер, который работал с Хен в некоторых ключевых исследованиях, согласился.

Но не все думают, что в группе Хена проблема решена. Ян Клот, физик-ядерщик в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе, сказал, что он считает, что работа Хена не полностью подтверждает теорию.

"Я думаю, что эффект электромагнитной совместимости все еще не разрешен", - сказал Клёт. "Это потому, что базовая модель ядерной физики уже учитывает множество пар ближнего действия, описанных Хен. Тем не менее, «если вы воспользуетесь этой моделью, чтобы попытаться взглянуть на эффект ЭМС, вы не будете описывать эффект EMC. Нет успешного объяснения эффекта ЭМС с использованием этой платформы. Так что, на мой взгляд, все еще остается загадкой".

"Ясно, что традиционная модель ядерной физики… не может объяснить этот эффект ЭМС", - сказал он. "Теперь мы думаем, что объяснение должно исходить от самой КХД".

КХД означает квантовую хромодинамику - систему правил, управляющих поведением кварков. Переход от ядерной физики к КХД - это все равно, что дважды смотреть на одну и ту же картинку: один раз на телефон первого поколения - это ядерная физика, а затем снова на телевизор с высоким разрешением - это квантовая хромодинамика. Телевизор с высоким разрешением предлагает гораздо больше деталей, но его сложнее построить.

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Проблема заключается в том, что полные уравнения КХД, описывающие все кварки в ядре, слишком сложны для решения, сказали Клёт и Хен. По оценкам Клота, современные суперкомпьютеры находятся на расстоянии около 100 лет от того, чтобы быть достаточно быстрыми для выполнения этой задачи. И даже если бы суперкомпьютеры были достаточно быстрыми сегодня, уравнения не достигли такого уровня, когда вы могли бы подключить их к компьютеру, сказал он.

Тем не менее, по его словам, с КХД можно работать, чтобы ответить на некоторые вопросы. И прямо сейчас, по его словам, эти ответы предлагают другое объяснение эффекта электромагнитной совместимости: теория ядерного среднего поля.

Поля работают на таких крошечных расстояниях, что они незначительны вне ядра, но они мощные внутри него.

В модели Клота эти силовые поля, которые он называет «средними полями» (для объединенной силы, которую они несут), фактически деформируют внутреннюю структуру протонов, нейтронов и пионов (тип сильной несущей силу частицы).

"Точно так же, как если вы возьмете атом и поместите его в сильное магнитное поле, вы измените внутреннюю структуру этого атома", - сказал Клоэт.

Другими словами, теоретики среднего поля считают, что в запечатанной комнате, описанной Хеном, в стенах есть дыры, и из них дует ветер, сбивая кварки и растягивая их.

Клёт признал, что возможные корреляции на малых расстояниях, вероятно, объясняют некоторую часть эффекта ЭМС, и Хен считает, что средние поля, вероятно, тоже играют роль.

Миллер, который также много работал с Клётом, сказал, что теория среднего поля имеет преимущество в том, что оно более глубоко обосновано. Но Клёт еще не сделал все необходимые вычисления.

И прямо сейчас масса экспериментальных доказательств говорит о том, что у Хена есть лучший аргумент.

Хен и Клоет оба сказали, что результаты экспериментов в ближайшие несколько лет могут решить этот вопрос. Хен процитировал эксперимент, проводимый в Национальном ускорительном центре им. Джефферсона в Вирджинии, который шаг за шагом будет сближать нуклоны и позволять исследователям наблюдать за их изменениями. Клоет сказал, что хочет увидеть "эксперимент с поляризованной ЭМС", который разрушит эффект, основанный на спине (квантовой характеристике) вовлеченных протонов. Это может раскрыть невидимые детали эффекта, который мог бы помочь расчетам, сказал он.

Все три исследователя подчеркнули, что дискуссия дружеская.

"Это здорово, потому что это означает, что мы все еще делаем успехи", - сказал Миллер. "«В конце концов, что-то будет в учебнике. Факт, что есть две конкурирующие идеи, означает, что это захватывающе и ярко. И теперь, наконец, у нас есть экспериментальные инструменты для решения этих проблем".

Напомним, ранее сообщалось, что атом удалось снять на обычную камеру.