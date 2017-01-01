Интересный факт дня: Мы производим больше энергии, чем нужно

Если правильно распределить энергию, все люди смогут иметь достойную жизнь.

Человечеству нужно меньше энергии, чем оно потребляет popcsi

Исследователи из Международного института прикладного системного анализа в Австрии подсчитали, что человечество производит более чем достаточно энергии.

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В ходе расчетов стало ясно, что очень мало энергии нужно для обеспечения здоровья и питания, а также для хорошего образования.

"Люди давно обеспокоены тем, что экономическое развитие и смягчение последствий изменения климата несовместимы — что рост, необходимый для того, чтобы вывести миллиарды людей из нищеты, лишил бы возможности сводить чистые выбросы к нулю, что является требованием для стабилизации климата", - заявил системный аналитик Нарасимха Рао.

Для подсчетов команде были нужны энергетические показатели, которые разграничивают наши основные потребности. Для этого были определены условия, которые обеспечивают достойный уровень жизни.

Для сравнения были взяты три развивающиеся страны: Бразилия, Южная Африка и Индия. Они имеют разные климатические условия и культуру и у них разные проблемы в области санитарии, климата и доступа к транспорту.

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Оказалось, что каждая их этих экономик генерирует более чем достаточно энергии, чтобы каждый гражданин мог иметь достойный уровень жизни.

Так, в Индии количество выработанной энергии в 2015 году составило около 17,5 гигаджоулей на душу населения. Для удовлетворения же основных потребностей нужно было около 7 гигаджоулей на человека. Для достижения достойного уровня жизни - от 12 до 15 гигаджоулей. Т.е. Индия могла бы значительно сократить производство энергии.

"Мы не ожидали, что потребности в энергии для минимально достойной жизни будут настолько скромными, даже для таких стран, как Индия. Было также приятно увидеть, что самые важные потребности человека, связанные со здоровьем, питанием и образованием, дешевы с точки зрения энергии", - добавил Рао

Аналитики считают, что большинство стран мира могут внести изменения, чтобы сократить выбросы углерода и при этом удовлетворить основные потребности всего населения.

"Необходимо измерять общественный прогресс с точки зрения этих многочисленных аспектов, а не только доходов, и мы должны также обратить внимание на распределение роста в развивающихся странах", - пишет Рао.

Это исследование было опубликовано в журнале Nature Energy.

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