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Видео дня: [BadComedian] - #КрымНАШ и Топ-модель по-украински

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В тренде - кинокритика и ТВ-шоу.

[BadComedian] - #КрымНАШ #МарсНаш #MarvelНаш (трилогия бреда)

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Евген (BadComedian) Баженов опубликовал обзор сразу трех фильмов: Крымский мост, Пришелец и Только не они. В почти часовом обзоре он высмеял российские фильмы. Обзор Евгена сразу попал в тренды YouTube, уступив только уходу Данилко из X-Фактора

Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 13 от 22.11.2019

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Напряжение в модельном реалити Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск от 22.11.2019 достигнет своей максимальной отметки! 13 недель ожесточенной борьбы за модельное будущее утомили участниц и исчерпали их внутренние силы. Чтобы уравновесить ситуацию в проекте, эксперты начнут активную борьбу с кризисом. Удастся ли им помочь моделям найти «дзэн»? Ответ ищи в конце программы!

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф и Шоу результатов: Финал Танцы со звездами.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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