Видео дня: МастерШеф и Шоу результатов: Финал Танцы со звездами

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Шоу результатов: Финал – Танцы со звездами 2019

Узнайте, кто стал победителем шоу “Танцы со звездами - 6“. Судьи вместе с телезрителями решили, кто получит кубок победителя.

МастерШеф 9 сезон. Выпуск 13 от 22.11.2019

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В кулинарном проекте МастерШеф 9 сезон в 13 выпуске от 22.11.2019 участники учатся быть настоящими поварами. Профессионал должен быть отличным стратегом, быстрым и собранным, но никогда не забывать

Напомним, днем ранее в тренды попали Неожиданное решение Данилко и Зимний кубок Лиги Смеха.